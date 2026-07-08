Presidente de Paraguay: "Estamos en contra de todo tipo de discriminación"

"Nosotros estamos en contra total de todo tipo de discriminación", dijo Peña a periodistas tras asistir a un acto de Gobierno en la localidad de Ybycuí, del departamento de Paraguarí (sur).

"Reivindico el rol del paraguayo, de Paraguay, de ser un celoso custodio de la defensa de los derechos humanos y la libre expresión, y siempre en contra de todo tipo de discriminación", agregó el mandatario.

La senadora Celeste Amarilla encendió la polémica al afirmar el pasado sábado que Mbappé "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el mandatario galo Emmanuel Macron consideraron racistas.

En sus redes sociales, la legisladora del opositor Partido Liberal también señaló al jugador oriundo de Bondy por su presunta actitud soberbia y prepotente, además de cuestionar su origen y nacionalidad, al apuntar que es un "camerunés colonizado" que finge ser francés.

"Bruto, ni siquiera aprendió a escribir”, señaló asimismo Amarilla.

La legisladora reaccionó así después de la eliminación de Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo ante Francia del pasado sábado, con marcador 0-1, y precisamente con un gol de penalti de Mbappé.

Además, Amarilla ha criticado en las últimas horas que el futbolista negara el saludo al guardameta paraguayo Orlando Gill tras el partido.

"Este hijo de puta le niega la mano y le grita en la cara, eso no es francés, eso no (lo) hubiera hecho un francés nunca", dijo hoy en el pleno del Senado, que discute la repercusión de sus palabras.

Mbappé respondió el lunes a los insultos y calificó a la senadora como "mujer despreciable e indigna de su cargo", una postura por la que Amarilla adelantó que podría demandar al jugador.

Ese mismo lunes, el Gobierno de Peña apuntó que las declaraciones de Amarilla "corresponden exclusivamente al ejercicio de su responsabilidad individual", y que no representan de ninguna manera la posición de Paraguay o su pueblo.