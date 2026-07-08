Protesoni: Nunca hice las maletas para irme

El uruguayo admitió en rueda de prensa que tuvo ofertas pero no quiso irse. “La decisión la tomé con mi familia, que fue fundamental”, explicó.

En este sentido, incidió en que la familia tiene “un peso principal” y consideró que es “un privilegio” tener cerca a compañeros como Ander Guevara, Antonio Blanco y Nahuel Tenaglia, que le acompañaron en la sala. “Los quiero mucho y muero por cada uno de ellos”, apuntó el centrocampista, que no descarta jugar de central, como hizo el curso pasado.

“Desde que llegó Quique (Sánchez Flores) me depositó muchísima confianza. No hemos hablado nada de posiciones, pero disponible para lo que decida”, aclaró el futbolista babazorro que también se acordó de los aficionados.

“Espero que siga el cariño de la afición. Me siento como en casa en Vitoria y en el Alavés”, manifestó.

Preguntado por las lesiones que ha sufrido recientemente y que le impidieron jugar con continuidad la pasada temporada, expresó que están “trabajando mucho en eso para que no haya lesiones”. “Estaré a disposición”, afirmó y confesó que “la cabeza juega mucho”.

“Estoy trabajando mucho en prevención y alimentación. A nadie le gusta lesionarse y estoy buscando soluciones”, desveló con convencimiento el jugador.

El charrúa apostó por la continuidad de la plantilla para “encontrar dinamismo con la gente nueva que va llegando”. “La unión es nuestro fuerte y tratamos de apoyarnos en eso”, añadió Carlos Protesoni.

El albiazul estuvo acompañado por el director deportivo del equipo, Sergio Fernández, que se rindió en elogios hacia el uruguayo por lo que significa su continuidad para el club y para el vestuario. “Representa nuestros valores a la perfección”, expresó.

“Todas las partes hemos puesto de nuestro lado y ha sido costoso”, admitió el portavoz albiazul, convencido que por su perfil “apasionado y generoso” contar con él “es de las mejores noticias”.