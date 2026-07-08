Rafa Márquez celebra tener gran material humano para hacer crecer a la selección mexicana

"Se tiene una buena base, con jugadores jóvenes y otros de experiencia que serán importantes en esta etapa de transición: no es momento de frenar sino de acelerar. Se ha hecho un gran trabajo y debemos darle continuidad", dijo el 'Káiser' en un video circulado en las redes del equipo nacional.

Reconocido como uno de los tres mejores futbolistas de México, con un notable paso por el Barcelona español y cinco participaciones en Mundiales, Márquez fue llamado en el verano del 2024 como auxiliar técnico del seleccionador Javier Aguirre, quien dejó el cargo tras la eliminación en el Mundial 2026 el pasado domingo.

Como estaba acordado hace casi dos años, el defensa retirado fue ratificado como sustituto del 'Vasco' y se hará cargo de la selección a partir de ahora.

"Llego con la responsabilidad de hacer que el jugador mexicano sea mejor; intentaré estar cerca de las selecciones menores que queremos potencializar porque para tener un buen fútbol, es necesario cumplir procesos importantes en la base", dijo.

En sus primeras declaraciones como entrenador de México, Rafa Márquez agradeció a Javier Aguirre haberlo incluido en su cuerpo técnico, lo cual le permitió crecer como estratega.

"Ha sido un gran experiencia de aprendizaje que era lo que se pretendía", aceptó.

El técnico calificó de increíble el apoyo de los aficionados en los cinco partidos de México en el Mundial y se comprometió a responder con trabajo a la entrega de la gente.

"Quiero decirles que estoy comprometido con llevar a un mejor nivel la selección; que sigan apoyando y crean en el esfuerzo conjunto que estamos haciendo", concluyó.