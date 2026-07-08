Resultados de la primera ronda de clasificación de la Liga Conferencia 2026/2027

UNA Strassen (LUX), 1 - La Fiorita 1967 (SMR), 0
PFC Zire (AZE), 3 - Torpedo Kutaisi (GEO), 0
Connah's Quay Nomads (WAL), 0 - Ballkani (KOS), 0
Differdange 03 (LUX), 0 - Ilves Tampere (FIN), 0
Atlètic Club d'Escaldes (AND), - - Mornar (MNE), -
Hegelmann (LTU), - - Paide Linnameeskond (EST), -
Nõmme Kalju (EST), - - Linfield (NIR), -
Bohemians (IRL), - - St Joseph's (GIB), -
Velež Mostar (BIH), - - Milsami Orhei (MDA), -
Mondorf-les-Bains (LUX), - - Dinamo Tiflis (GEO), -
Caernarfon Town (WAL), - - Levadia Tallin (EST), -
NSÍ Runavík (FRO), - - Hamrun Spartans (MLT), -
Los partidos de vuelta están programados para los días 14, 15 y 16 de julio.