Tchouameni “se siente mejor”, pero sigue en duda ante Marruecos

Boston (EE.UU.), 8 jul (EFE).- Aurélien Tchouameni, centrocampista de la selección de Francia, “se siente mejor” de sus molestias físicas, pero sigue en duda para el partido de los cuartos de final del Mundial 2026 contra Marruecos de este jueves, tras perderse por ese motivo el duelo anterior en octavos frente a Paraguay del pasado sábado.