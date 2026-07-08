Trasnochados y sin equipos: cómo se sigue el inalcanzable Mundial en el Sudeste Asiático

Entre apuestas ilegales, aficionados siendo llamados a la prudencia y predicciones gubernamentales sobre quién ganará, los sudasiáticos siguen con emoción el torneo y apoyan a otros países mientras aguardan la esperanza de ver a sus propios equipos debutar, en un futuro cercano, en la mayor cita futbolística del planeta.

Para la contienda actual -disputada en Estados Unidos, México y Canadá-, las selecciones de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) -conformada por Malasia, Indonesia, Tailandia, Birmania, Vietnam, Filipinas, Brunéi, Singapur, Camboya, Laos y Timor Oriental- no consiguieron ninguno de los nueve boletos otorgados a la Confederación Asiática de Fútbol (AFC, en inglés).

De los 48 miembros de la AFC, avanzaron a la Copa Japón, Corea del Sur, Australia, Irán, Catar, Arabia Saudí, Irán, Uzbekistán y Jordania.

Pese a la falta de representación y a lo inconveniente de los horarios, la afición está pendiente de los partidos, de forma más pública y masiva en grandes ciudades como Bangkok, donde numerosos bares transmiten los encuentros que empiezan a disputarse poco antes de la medianoche, con algunas celebraciones hasta la madrugada.

En vista de ello, autoridades de Tailandia, Indonesia, Vietnam, Malasia y Camboya han pedido a los ciudadanos actuar con prudencia, no forzarse a seguir todos los partidos, no conducir bajo los efectos del alcohol y no descuidar sus responsabilidades en el trabajo o con sus familias, un llamamiento dirigido especialmente a los hombres.

En Tailandia, además, la Policía persigue las apuestas deportivas -consideradas ilegales en el país- y en las primeras tres semanas de junio cerró casi 14.000 páginas dedicadas a este negocio.

Este martes, la policía vietnamita de Ho Chi Minh anunció en un comunicado la detención de 85 personas vinculadas a dos redes de apuestas "de una magnitud excepcional" con un valor combinado de 133 millones de dólares estadounidenses, en el marco de la ofensiva del gobierno contra el juego ilegal durante el Mundial.

Sin embargo, el interés por la competición no decae y ha quedado evidenciado en comentarios de ministros o gobernadores que se animan a predecir ganadores, como lo hiciera el pasado miércoles el presidente del Senado camboyano, Hun Sen, quien se decantó por Francia y Argentina en una publicación de Facebook.

Según una encuesta de la Universidad Kasem Bundit -con sede en Bangkok-, la mayoría de la afición de Indonesia, Laos, Malasia, Birmania y Vietnam creen y quieren que Argentina renueve su título como campeón, mientras que Timor Oriental, el único país de habla portuguesa en la región, respaldaba de forma decidida al conjunto de Roberto Martínez, ya eliminado.

Entretanto, en Brunéi, Filipinas, Singapur y Tailandia se apuesta por Inglaterra más que por cualquier otro país.

La ASEAN ha aumentado su apuesta en los últimos años en búsqueda del sueño mundialista y cuenta con el apoyo expreso de la FIFA para hacerlo realidad, con base en un acuerdo bilateral suscrito en 2019.

En octubre pasado, el presidente del organismo, Gianni Infantino, anunció en Kuala Lumpur el lanzamiento de la Copa FIFA ASEAN, aún sin fecha establecida, con la que buscan aumentar la visibilidad de sus jugadores en el plano global e impulsar el desarrollo del deporte en la región.

A la vez, países como Singapur han anunciado planes de largo plazo para lograr una primera clasificación en la próxima década, mientras que Vietnam construye el que será el estadio más grande del mundo, con capacidad para 135.000 espectadores, con el que espera acoger torneos internacionales desde su inauguración, prevista para 2028.

Indonesia -que participó en el Mundial de 1938, cuando formaba parte de las Indias Orientales Neerlandesas- trabaja en un plan nacional para el centenario de su independencia de Países Bajos, que se celebrará en 2045, que contempla invertir en el fútbol en esta nación que alberga a la mayor población musulmana del mundo.

Cerca de dos millones de niños y niñas que viven en el Sudeste Asiático han sido incluidos en el programa 'Fútbol para las Escuelas', impulsado desde 2018 por la FIFA, que augura un "futuro prometedor" para el deporte en la región.