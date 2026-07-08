Víctor Parada saldrá del Alavés “en las próximas horas” rumbo a Moscú

Alavés y Spartak de Moscú ultiman el traspaso del canterano albiazul, que se formó en las categorías inferiores y, tras varias cesiones, debutó en el primer equipo en 2023 ante el Tarrasa, en Copa del Rey.

En el curso 2024-25 jugó 39 partidos en Segunda División en el Mirandés, con el que se quedó a las puertas del ascenso.

El curso pasado fue importante en el Alavés, en su estreno más continuado en la máxima categoría, donde jugó 30 partidos de Liga y tres de Copa.

Se da la circunstancia de que Juan Carlos Carcedo, entrenador riojano afincado en Vitoria, dirige al equipo moscovita que pretende al polivalente jugador.

Por otro lado, Sergio Fernández confesó que su mayor objetivo en este mercado de veranos es “mantener todos los activos”.

“Si somos capaces de hacerlo y dar un paso adelante sería la mejor noticia”, confesó el portavoz alavesista, que no quiere vender jugadores a no ser que se den las “circunstancias idóneas para todas las partes”.