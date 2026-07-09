Collina, tras las quejas de Egipto: "No nos dejamos influir por nadie, ni por Infantino"

Collina remarcó que "nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros" en este Mundial y que "las acusaciones infundadas no tienen cabida" en el fútbol.

"Nadie puede afirmar que el arbitraje de la FIFA pueda ser influenciado por nadie, ni siquiera por el presidente de la FIFA. Él siempre ha demostrado su total apoyo, confiando en que trabajemos con completa independencia. Los árbitros toman decisiones honestas y, al igual que los jugadores y entrenadores, siempre se esfuerzan al máximo", afirmó Collina en una entrevista publicada este jueves por la web inside.fifa.com, portal del organismo rector del fútbol.

El seleccionador y varios jugadores de Egipto denunciaron el mal arbitraje de Letexier ante Argentina y llegaron a hablar de que el Mundial "está amañado" para favorecer al combinado que capitanea Lionel Messi, que pasó a cuartos de final tras ganar por 3-2 después de remontar un 0-2.

Entre las jugadas polémicas, estuvo un gol anulado a la selección del país africano después de la revisión del VAR al estimar el árbitro que hubo falta previa del jugador egipcio Marwan Attia al argentino Lisandro Martínez.

"Creemos que una falta es una falta. Independientemente de si la falta parece obvia. Si el árbitro no la vio en el terreno de juego, el VAR puede intervenir", defendió el responsable arbitral de la FIFA.

Argumentó que tras cada tanto, el videoarbitraje revisa la secuencia previa y si detecta una falta durante la jugada y se considera que influyó en el gol, recomendará una revisión en el terreno de juego. "No existe un límite definido en cuanto a la distancia a la portería, ni al tiempo transcurrido entre el incidente y el gol", aclaró.

El exárbitro italiano tampoco consideró penalti el contacto entre el argentino Julián Alvarez y el delantero egipcio Mohamed Salah, una acción inmediatamente anterior al gol del triunfo definitivo de Argentina.

"Pisar el pie de un oponente es falta, mientras que un defensor que toca primero el balón y luego realiza un contacto normal con el balón no comete falta (...) El árbitro y el VAR consideraron que fue un contacto normal", alegó Collina.

La Federación de Fútbol de Egipto (EFA, en inglés) ha enviado una queja a la FIFA respecto al arbitraje del partido contra Argentina, al tiempo que pidió una investigación y la exclusión del cuerpo arbitral de la competición, según informa hoy el diario oficial egipcio Al Ahram, que cita un comunicado enviado a los periodistas acreditados al Mundial.

La EFA expresó ayer, miércoles su indignación por el arbitraje y el "uso inadecuado" del VAR y dudó de su "coherencia e imparcialidad" a la hora de tomar decisiones "que influyeron directamente en el partido".

Collina reconoció que en la labor arbitral, "siempre habrá un elemento de subjetividad en algunas decisiones", pero insistió en que el balance hasta ahora es positivo: "Estamos satisfechos con la forma en que se ha aplicado este principio a lo largo del torneo".

"En general, estamos satisfechos. Sin embargo, con tantos partidos disputados en un periodo relativamente corto, es normal que algunas cosas no salgan como se esperaba. Cuando eso sucede, están dispuestos a trabajar aún más duro para estar completamente preparados para el próximo partido", añadió.

Collina admitió que "el debate constructivo sobre las decisiones siempre formará parte del fútbol, ​​pero las acusaciones infundadas no tienen cabida".

"Nadie puede cuestionar la integridad de los árbitros de la Copa Mundial de la FIFA. Cuando esto ocurre, puede provocar reacciones que deriven en amenazas contra ellos y sus familias. Esto no es correcto", reivindicó.