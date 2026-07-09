El balón vuelve a rodar en Uruguay en medio de un Mundial para el olvido para la Celeste

Después de que se jugaran cuatro de las siete jornadas que tiene, el Mundial puso en pausa el segundo de los tres torneos cortos que se disputan anualmente en el país sudamericano y todos los focos se desviaron hacia la selección.

Sin embargo, el fracaso de los dirigidos por el argentino Marcelo Bielsa en un Mundial en que se convirtieron en los únicos campeones y en los únicos sudamericanos que no superaron la fase de grupos llevaron a que las miradas apunten nuevamente hacia la actividad local.

Este viernes, Deportivo Maldonado recibirá a Albion en el juego que abrirá la etapa y también el Grupo B.

Con diez puntos acumulados, los locales lideran esa zona y con 39 enteros sumados en el año están al frente de la Tabla Anual acumulada, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

El sábado, Juventud recibirá a Montevideo City Torque, Progreso visitará a Montevideo Wanderers y Nacional se enfrentará a Danubio en los restantes tres juegos de esa zona.

El Tricolor afrontará ese juego tras haber hecho una revolución en su plantilla con las salidas de Ignacio Suárez, Juan de Dios Pintado, Mauricio Vera, Jhon Guzmán, Exequiel Mereles, Gonzalo Carneiro y Nicolás López y la incorporación de Alexis Martín Arias, Benjamín Núñez, Francisco Calvo, Bruno Zuculini y Tiziano Correa, hijo del exfutbolista de Atlético de Madrid Fernando 'Petete' Correa.

Por el grupo A, el líder Peñarol visitará el domingo a Racing, campeón del Torneo Apertura y con boleto ya sellado a las finales que se disputarán a fin de año.

El Aurinegro afrontará el duelo tras haber cerrado la incorporación de Matías Arezo, quien ya se encontraba a préstamo en el club uruguayo y ahora se suma de manera definitiva hasta 2029.

También el domingo, Liverpool recibirá a Cerro y Central Español visitará a Boston River, mientras que el lunes se jugará el partido Cerro Largo-Defensor Sporting.

Encuentros de la quinta fecha del Torneo Intermedio uruguayo:

. Domingo 12: Liverpool-Cerro, Boston River-Central Español, Racing-Peñarol.

. Sábado 11: Juventud-Montevideo City Torque, Danubio-Nacional, Montevideo Wanderers-Progreso.