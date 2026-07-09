El fútbol europeo supera los 45.700 millones en ingresos; la Premier League, líder

Basándose en la 35ª edición de su informe 'Annual Review of Football Finance' (Informe anual sobre las finanzas del fútbol, en inglés), el fútbol del Viejo Continente obtuvo un crecimiento del 13 % respecto a los 43.423 millones de dólares del curso anterior.

Asimismo, las llamadas cinco grandes ligas, la Premier League, la Bundesliga alemana, LaLiga española, la Serie A italiana y la Ligue 1 francesa, por orden de ingresos, generaron de forma conjunta 24.683 millones de dólares, un 6 % más que el dato anterior.

Así, la Premier League se mantiene como líder de ingresos con 9.119 millones de dólares, un 8 % más, aunque sus pérdidas antes de impuestos se dispararon hasta los 1.271 millones de dólares debido al elevado gasto en fichajes y la falta de ingresos extraordinarios.

En segunda posición se colocó la Bundesliga con 4.914 millones de dólares y un crecimiento del 12 %. Los ingresos aumentaron debido a la celebración de la Eurocopa 2024 en Alemania y el enorme ratio de asistencia a sus estadios (97 % de ocupación), con un operativo récord de 457 millones de dólares.

La Serie A se posicionó cuarta por detrás de LaLiga. Sus ingresos se incrementaron un 4 % hasta los 3.428 millones de dólares debido a la presencia continental del Juventus, Inter y Milán, que concentraron el 45 % del negocio en el país.

En cuanto a ingresos comerciales, las cifras crecieron un 8 % gracias al nuevo patrocinio principal en la equipación del Inter de Milán. Con la reciente renovación del Juventus con Jeep hasta la temporada 2027-2028, se espera que el crecimiento de la liga italiana recupere un ritmo superior.

La quinta fue la Ligue 1, que fue la única en sufrir un descenso del 15 % en sus ingresos, hasta los 2.514 millones de dólares. Todo ello debido al fin de los fondos extraordinarios de CVC y problemas de uno de sus operadores televisivos, llegando a los 686 millones de pérdidas.

Además, el Paris Saint-Germain (PSG) aumentó sus beneficios hasta los 914 millones de ingresos, y ya factura de media, diez veces más que sus rivales.

La competición española LaLiga, en el curso 2024-2025, experimentó un crecimiento del 9 % en sus ingresos hasta llegar a los 4.685 millones de dólares, colocándose como la tercera liga de Europa con mayores beneficios, con un incremento de 343 millones respecto a la campaña anterior.

El "motor financiero" de la competición estuvo consolidado por el Real Madrid, primer puesto mundial con un valor de 1.371 millones de dólares, y del FC Barcelona, que alcanzó los 1.114 millones.

Ambos clubes españoles suman más de 2.400 millones de dólares y representaron el 52 % de los ingresos de toda la competición, frente al 48 % del año anterior.

Los ingresos por actividades comerciales aumentaron un 22 %, hasta alcanzar los 1.828 millones de dólares, impulsados por la renovación del contrato de patrocinio del Barça con la firma deportiva Nike y el primer año completo de actividad comercial en el estadio Bernabéu del Real Madrid tras su remodelación.

Los ingresos por día de partido también crecieron un 22% hasta alcanzar los 914 millones de dólares.

El Barça aportó más del 70 % de este incremento, impulsado por la contabilización de los ingresos por la venta de los denominados PSL (Personal Seat Licenses), los derechos de uso exclusivos que permiten a un aficionado o empresa a reservar y utilizar un asiento premium del estadio durante un período determinado) para el recién remodelado Spotify Camp Nou.

A nivel de rentabilidad, los clubes españoles se recuperan gracias a un beneficio operativo colectivo, derivado de sus actividades comerciales principales, de 343 millones de dólares, con una reducción del ratio salarial hasta alcanzar un 60 % sobre los ingresos.