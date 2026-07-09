El joven De Ketelaere y el veterano Courtois resucitan el meme "cuidado con Bélgica"

De Ketelaere, delantero de 25 años, vivió su momento cumbre en el duelo contra Estados Unidos al anotar dos de los cuatro goles, que acabaron con la travesía en el Mundial de la selección de las barras y las estrellas, justo en el climax del escándalo por el indulto que dio la FIFA a su máxima estrella, Folarin Balogun, tras una llamada del presidente de EE.UU., Donald Trump, a su homólogo Gianni Infantino.

Sea por la expectativa, el afán de revancha o el simple morbo, lo cierto es que el culebrón de Balogun funcionó en términos de pantalla: el partido alcanzó un pico máximo de casi 37 millones de espectadores, convirtiéndose así en la transmisión de fútbol más vista en la historia del país, según datos de la cadena Fox.

El ruido de fondo apenas vislumbró el camino a la gloria de una selección como la de Bélgica, que se ha colado entre las ocho mejores del mundo por tercera vez y se batirá en duelo contra La Roja aprovechando una racha de 18 de partidos invicta.

El combinado que dirige Rudi Garcia se presenta en los cuartos de final como el tercero más goleador del torneo, con once tantos marcados, promediando una efectividad de cara a puerta superior al setenta por ciento.

Esta contundencia ha transformado el irónico meme de "cuidado con Bélgica" en una severa advertencia para la España de Luis de la Fuente, que no le teme a nada y que parece haber dado con la tecla para volver a ilusionar a la afición del país.

La juventud de De Ketelaere, atacante del Atalanta de Bérgamo italiano, contrasta con la veteranía del guardameta Thibaut Courtois, de 34 años, otro pilar en las aspiraciones de los 'Diablos Rojos' europeos por conquistar la gloria en el Mundial de Norteamérica.

El portero del Real Madrid afronta el tramo decisivo de lo que ha dejado entrever será la última aparición mundialista, por lo que no es de extrañar que asuma como una responsabilidad personal la tarea de estirar al máximo la presencia de Bélgica en la competición.

Los que entran por los que salen marcan el ritmo de un relevo que Courtois quiere retrasar con sus atajadas, mientras De Ketelaere acelera el paso del tiempo con sus goles.