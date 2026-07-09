El panameño Rodríguez cambia al Sporting San Miguelito por Barcelona

Después de militar en San Miguelito, propietario de sus derechos deportivos, el delantero de 27 años fue cedido en diciembre de 2023 al Monagas venezolano, donde en 2024 terminó como máximo goleador de la liga de ese país con 16 tantos y también de la Copa Venezuela, con seis.

"Además, formó parte de Deportivo Saprissa, uno de los clubes más importantes de Costa Rica, con el que fue finalista del último torneo costarricense y campeón del Torneo de Copa", añadió el club.

Rodríguez también jugó fue seleccionado de Panamá en las categorías Sub-20 y Sub-22.

El delantero se unirá en Barcelona al goleador argentino Darío Benedetto para afrontar la Liga Pro ecuatoriana, en la que el conjunto guayaquileño ocupa el segundo puesto con 29 puntos, a once del líder, Independiente del Valle, y los octavos de final de la Copa Ecuador, bajo la dirección técnica del venezolano César Farías.