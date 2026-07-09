Designan a otro intendente y consuman quiebre institucional en Zanja Pytã

Este jueves, la Junta Municipal de Zanja Pytã realizó tres sesiones extraordinarias. En una de ellas, reintegró como concejala a Perla Franco (ANR-HC), quien días atrás fue impuesta como intendenta por el exintendente que apunta a su reelección, Pablino Arévalos (ANR-HC), generando un grave conflicto. La sesión de reincorporación de Franco fue presidida por el presidente del colegiado, Saúl Salinas (ANR-HC).

Un poco más tarde, cinco de los nueve concejales realizaron otras dos sesiones, a espaldas del presidente del deliberativo comunal. En una de ellas, estratégicamente, otorgaron permiso a su colega Saturnino Giménez (ANR-HC), quien busca rekutu como edil comunal, y en su lugar incorporaron como concejal titular al suplente Ariel Caballero (ANR-HC).

Además, los cinco concejales anularon la Resolución Nº 114, por la cual la Junta Municipal había designado a Antero Ruiz (PLRA) como intendente tras la renuncia de Arévalos. Posteriormente, tras una moción secundada por otro edil, designaron a Ariel Caballero (ANR) como intendente para completar el periodo.

De esta manera, los ediles comunales afines al oficialismo colorado consumaron un quiebre institucional en la Municipalidad de Zanja Pytã y acentuaron la crisis político-judicial propiciada por el propio exintendente Pablino Arévalos.

Los antecedentes del caso

El pasado 24 de junio, la concejala Perla Franco (ANR) fue “impuesta” por Pablino Arévalos (ANR) como su reemplazante, sin que fuera tratada aún su renuncia al cargo y desconociendo la función de la Junta Municipal en estos casos. Franco alegó que fue designada por sus pares, pero no existe resolución que diera fe de sus manifestaciones.

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Recién el 25 de junio ingresó a la Junta la renuncia de Pablino Arévalos (ANR), y el 26 el órgano legislativo trató el escrito, aceptó su dimisión y procedió a elegir a su sucesor en una sesión extraordinaria. Por mayoría de votos fue designado Antero Ruiz (PLRA) como intendente para completar el periodo 2021-2026.

Con la resolución en mano, Ruiz se acercó a la Municipalidad para asumir, pero un grupo de personas liderado por el propio Pablino Arévalos tenía tomada la sede comunal. Le cerraron la puerta e impidieron asumir el cargo.

Buscan aval de la Justicia para el atropello al marco institucional

Tras la designación de Antero Ruiz como intendente de Zanja Pytã, la impuesta por Arévalos, Perla Franco, planteó una acción de nulidad respecto de la resolución de designación de Ruiz y se presentó como la nueva jefa comunal.

En lugar de rechazarla por improcedente, el Tribunal Electoral de Amambay decidió dar curso al proceso y ahora aguarda un dictamen del fiscal electoral Ángel Noguera para expedirse sobre el punto.

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El colegiado, integrado por los jueces Víctor Martínez, como presidente, Roselí Echeguren y Daisy Paredes, debe emitir un fallo sobre lo que, a todas luces, es un atropello a la institucionalidad de la Municipalidad de Zanja Pytã.