Los estadios del Mundial, con una ocupación media del 99,7% y 65.000 hinchas por partido

Según los datos difundidos por el organismo en la jornada en la que comienzan los cuartos de final, el torneo está alcanzando cifras sin precedentes de asistencia, seguimiento digital e infraestructura tecnológica y la competición acumula ya 20.000 millones de visualizaciones de vídeo en las plataformas de la FIFA.

En el entorno digital, entre los contenidos con mayor repercusión figura el remo vikingo, la celebración de Noruega, que, según el organismo, ha alcanzado 172 millones de visualizaciones en TikTok, se indica en un comunicado.

En materia tecnológica, la FIFA indicó que para la organización del torneo se han desplegado 161.000 kilómetros de fibra óptica, una distancia equivalente a dar cuatro vueltas a la Tierra.

Además, la FIFA explica que las redes del torneo y de retransmisión han transportado 13 millones de gigabytes de datos y que los sistemas de seguridad han neutralizado con éxito más de 1.000 millones de amenazas cibernéticas.

Sobre el terreno de juego, el organismo también destacó algunos registros individuales alcanzados durante la competición, en la que el belga Youri Tielemans es, hasta ahora, el jugador que más distancia ha recorrido, con 61,8 kilómetros.

Mientras que el francés Kylian Mbappé firmó el sprint más rápido del torneo al alcanzar los 37,6 kilómetros por hora y el senegalés Pape Gueye registró el disparo a puerta de mayor velocidad, con 131,9 kilómetros por hora.