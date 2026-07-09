Michel Preud’homme pide a Bélgica tener "cuidado" con una España "que no perdona nada"

"Conozco bien a este equipo español. Pueden ser a la vez frustrantes y brillantes. Cuando monopolizan la posesión sin explorar suficientemente los espacios a la espalda de la defensa, su juego puede volverse casi soporífero. Pero cuando lo hacen, es un espectáculo digno de ver", argumentó Preud'homme en un análisis publicado este jueves en el diario belga Le Soir.

El exguardameta, elegido mejor portero del Mundial de 1994 (celebrado precisamente en Estados Unidos), elogió al centrocampista Mikel Merino, quien aseguró que "rompió la resistencia de Portugal" en el encuentro de octavos de final al anotar el gol decisivo que sirvió para que La Roja derrotase a los portugueses.

"Es un jugador al que admiro profundamente. Incluso cuando no es titular, aporta algo diferente. Busca constantemente espacios a la espalda de la defensa, sabe aparecer en zonas abiertas", añadió el belga, que destacó también la "profundidad" que aporta el jugador navarro y que "a veces le falta al fútbol español".

Preud'homme alabó también a jugadores de "calidad excepcional" como Rodri, Pedri, Olmo y Fabián Ruiz, a quienes considera "capaces de mantener la posesión en espacios reducidos", aunque "a veces" su estilo de juego sea muy similar y "algo uniforme".

Como punto negativo para España, el exportero del Lieja y el Benfica criticó que La Roja "puede adormecerte y luego sorprendente", especialmente "cuando tardan demasiado en atacar".

Sobre la selección nacional belga, Preud'homme predijo que "tendrá oportunidades" más allá de jugar al contraataque siempre que reproduzcan su mejor versión, mostrada en el partido de octavos de final contra Estados Unidos.

"Lo tuvieron todo: velocidad, potencia, capacidad de reacción, mayor destreza técnica y, sobre todo, un tremendo espíritu de sacrificio. Los belgas llegaron primero a muchos balones, todos trabajaron para el equipo y, por fin, se restableció el equilibrio. Esto es especialmente alentador", destacó el exguardameta.

Preud'homme espera que los 'Diablos Rojos' resistan los envites de jugadores como Lamine Yamal, ya sea o no con la presencia de estrellas como el extremo Jeremy Doku, a quien el seleccionador Rudi García dejó en el banquillo en el encuentro contra los estadounidenses junto a otros primeros espadas como De Bruyne o Lukaku.

"¿Hemos encontrado la solución contra él (Lamine Yamal)? Quizá. Con un talento de este calibre, una sola acción basta para cambiar el rumbo de un partido. Esperemos que esa chispa no se encienda contra Bélgica", zanjó el exportero.