De la lesión y las lágrimas de Courtois al fallo decisivo de Lammens

Courtois (4): Referencia de Bélgica, considerado entre los mejores porteros del mundo, su actuación en la Copa del Mundo es más rebajada. No despejó bien el remate raso de Olmo en el primer gol de España, en el que dejó el balón demasiado suelto por el medio. Lesionado en el minuto 67 en el cuádriceps izquierdo, no pudo seguir instantes después. Se fue entre lágrimas. Quizá su último instante en el Mundial.

Castagne (7): Su centro en el minuto 41 para el cabezazo de De Keteleare fue perfecto, además con la izquierda, al corazón del área. Bien en defensa y aún más en esa aparición en ataque.

Ngoy (7): Ya fue uno de los más destacados de Bélgica contra Estados Unidos y este viernes volvió a demostrar todas sus cualidades. Rápido, rotundo y providencial, en sendos remates de Rodrigo y Baena con los que evitó más que un apuro para Courtois en la primera parte.

Mechele (7): El central más referente de Bélgica, titular en todos los partidos y con todos los minutos, es una garantía para el conjunto de Rudi García. Por su jerarquía, no se complicó, fue agresivo en los duelos y redujo a casi nada a España dentro del área.

De Cuyper (5): Lamine Yamal lo puso a prueba. Y lo superó en muchas ocasiones. Es un suplicio defender a un extremo como él, pero mantuvo el tipo por momentos. También se sumó al ataque para el remate o para el centro, pero no tanto como acostumbra. Tampoco fue efectivo en esa destreza. El 1-0 en contra surgió por su lado. Fue cambiado a la hora de partido por Joaquin Seys.

Vanaken (5): Una lesión de Tielemans en el calentamiento, reabrió la puerta de la titularidad al altísimo centrocampista de gran talento del Brujas. Otras cualidades diferentes a Tielemans, su capitán. Maneja el ritmo, es preciso y da alternativas ofensivas a Bélgica, pero apenas entró en juego en ataque, donde más daño hace. Witsel entró en su lugar en el minuto 60.

Raskin (6): Su irrupción en el once ya ante Estados Unidos fue un impulso, igual que este viernes. Muchas veces primera salida de balón, sin Tielemans a su lado, su dinamismo y su salida de balón suponen soluciones para el equipo de Rudi García. También su llegada, pero apenas la demostró ante España, más precavido en tareas de contención.

Trossard (4): Desaparecido casi siempre en el partido, de nuevo ubicado en la banda derecha, cuando él mejor se desenvuelve por la izquierda (por ahí entró Doku), demostró sus cualidades cuando entró en juego, incluida la acción del 1-1, pero demasiado poco, sin la constancia que necesita. Fue cambiado en el minuto 60, por Lukaku. Un indicio de su gris partido.

De Bruyne (6): No está en su mejor versión. En todo el Mundial. Tampoco este viernes ante España. Por momentos, transita sobre el terreno sin apenas incidencia en demasiados tramos, pero tiene tanta calidad técnica y visión que cualquier intervención acertada es una mina para su selección, como ocurrió en el 1-1 y en varias acciones más. Cada ocasión, contadas, fue creación suya. Terminó con molestias, agotado y con tarjeta amarilla. Salió Saelemakers en su lugar en el minuto 86.

Doku (7): Suplente contra Estados Unidos, tras un Mundial bajo demasiadas circunstancias, sobre todo una enfermedad respiratoria en las primeras dos jornadas, aún no se había visto al Doku atrevido, desbordante y regateador que sí fue este viernes. Generó muchos problemas a España. Su mejor partido del Mundial.

De Keteleare (8): Goleador por dos veces en octavos de final ante Estados Unidos, repitió titularidad en los cuartos de final, además con su tercer gol en el Mundial. Un cabezazo certero, nada fácil, con Cubarsí encima, con el que batió a Unai Simón en el minuto 41.

Witsel (6): Por Vanaken en el minuto 60, el experimentado medio centro entró para la última media hora.

Lukaku (5): Goleador infalible cada vez que entró al campo desde el banquillo, volvió a apostar Rudi García por él en el segundo tiempo, desde el minuto 60. Esta vez no fue el revulsivo ni la pieza ganadora.

Seys (8): Entró en el lateral izquierdo por De Cuyper para abordar el marcaje y la defensa de Lamine Yamal. Lo hizo casi a la perfección.

Lammens (2): El portero suplente debió intervenir en el minuto 70 por la lesión muscular sufrida por Courtois. Su tercer partido como internacional, el primero en un Mundial. Su fallo cambió el encuentro en el minuto 88. No logró atrapar un disparo, dejó un balón suelto y Mikel Merino lo transformó en el 2-1.

Saelemakers (s.c.): Fue el recambio de un exhausto De Bruyne en los instantes finales.