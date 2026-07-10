Di María respalda a Jáminton Campaz tras amenazas: "Cabeza arriba que diste todo"

"Amigo. Cabeza arriba que diste todo por tu país. El fútbol siempre te da revancha. No bajes los brazos", escribió Di María en respuesta a una publicación de Instagram de Campaz, en la que se mostró dolorido por la eliminación de Colombia y subrayó que "ninguna pasión justifica el odio y vivir con miedo".

"Seguí luchando por tus sueños. Que nadie te quite la alegría ni la felicidad de a ver jugado un mundial con tu país", añadió Di María en su mensaje a su compañero.

El exinternacional argentino, campeón mundial en Catar 2022 y bicampeón de América con la Albiceleste, ya había expresado su apoyo a Campaz cuando se confirmó su convocatoria al Mundial 2026, y el futbolista colombiano reveló durante la competición que su compañero había sido de gran ayuda en la preparación para el torneo.

Colombia disputó el martes el pase a cuartos de final del Mundial contra Suiza, partido que terminó 0-0 en el tiempo reglamentario. En la prórroga, Campaz mandó desviado un balón que habría podido ser el gol de la victoria en el minuto 114.

Luego, en la definición por penaltis, Colombia perdió 4-3, lo que apagó la ilusión de los hinchas colombianos que se encontraban en el estadio BC Place de Vancouver y de los millones que siguieron el partido en su país.

Tras la eliminación, han abundado en redes sociales las críticas al equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, incluso con amenazas a Campaz, que marcó el tercer gol en la victoria por 3-1 de Colombia ante Uzbekistán en su debut en el Mundial.

"Lamento profundamente no haber podido darles la alegría que todos esperábamos, pero quiero que sepan que nunca faltaron la entrega, el compromiso ni el amor por esta camiseta. Di todo lo que tenía dentro de la cancha y lo volvería a hacer una y mil veces por mi país", dijo Campaz en su cuenta de Instagram.

A raíz de las críticas y amenazas recibidas, Campaz, de 26 años, no regresó a Colombia tras el Mundial para preservar su integridad y la de su familia.

La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) pidió este viernes a la Fiscalía que investigue las amenazas en su contra "para identificar, judicializar y sancionar a los responsables".

En un comunicado, la FCF reiteró que los jugadores que integran las selecciones nacionales asumen el reto "con disciplina, compromiso, profesionalismo y un profundo amor por el país", por lo que ninguno "debe ser objeto de intimidaciones por representar al país dentro de un escenario deportivo".