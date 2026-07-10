El argentino Griffa da el triunfo a Leones y el uruguayo Posse sella la victoria de Macará

La presión y la propuesta ofensiva de Leones del Norte le permitieron dominar gran parte del encuentro ante el experimentado cuadro católico, que acumuló su segunda derrota consecutiva, después de caer como local ante Mushuc Runa en la jornada anterior.

Griffa se filtró por el costado derecho del ataque leonino y, con un potente disparo, venció al guardameta visitante para darle a su equipo tres puntos que le permitieron alcanzar el octavo puesto de la tabla de posiciones, con 23 unidades, en su primer año en la máxima categoría del fútbol ecuatoriano.

Por su parte, Universidad Católica quedó sexto, con 26 puntos.

Macará sumó su segunda victoria consecutiva al imponerse al Técnico Universitario, su rival de la ciudad de Ambato, que no solo perdió el partido, sino también a su defensa central colombiano Julián Anaya, expulsado en el minuto 80.

El centrocampista argentino Matías Miranda abrió el camino del triunfo para Macará, que llegó a 26 puntos y se ubicó séptimo, mientras que Posse selló la victoria en el minuto 61. Técnico Universitario se mantuvo en el noveno puesto, con 23 unidades.

La decimoctava fecha continuará este sábado con tres partidos: Manta-Orense, Mushuc Runa-Independiente del Valle y Delfín-Guayaquil City.