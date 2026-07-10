El Barça ultima el fichaje de Adeyemi por 22 millones de euros fijos más 7 en variables

Aunque desde el club catalán remarcan que las negociaciones aún no están cerradas, sí admiten que existe un acuerdo verbal a falta de formalizar toda la documentación.

Los siete millones de euros de variables estarán vinculados a la consecución de títulos y el acuerdo incluirá también el 20% de una futura plusvalía en caso de un posterior traspaso del jugador.

A falta de cerrar el acuerdo de forma definitiva, el club catalán confía en rubricar pronto la incorporación para que pueda sumarse lo antes posible a la pretemporada del equipo, que volverá este lunes al trabajo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con las habituales pruebas físicas y médicas.

Adeyemi ha jugado 146 partidos en las últimas cuatro temporadas en el Dortmund (36 goles y 25 asistencias) y en la última fue perdiendo protagonismo cuando desde el club alemán constataron que el extremo no estaba dispuesto a renovar su contrato, que vence el 30 de junio de 2027.

También es internacional alemán (11 ocasiones, 1 gol) y fue el actual técnico del Barcelona, Hansi Flick, quien le dio la oportunidad de estrenarse con la camiseta de la 'Mannschaft'. Sin embargo, Julian Nagelsmann no le convocó para el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Adeyemi llegó al Dortmund en 2022 a cambio de 30 millones de euros después de despuntar en el Salzburgo, club con el que marcó 33 goles y repartió 24 asistencias en 94 encuentros.

Hasta la fecha, el Barça ha firmado únicamente a Anthony Gordon, un comodín en ataque procedente del Newcastle, y se ha quedado sin Robert Lewandowski, que finalizó contrato y ha firmado por el Chicago Fire de la MLS.

El principal objetivo del equipo de Hansi Flick para el próximo curso sigue siendo el argentino Julián Alvarez (Atlético de Madrid), una operación compleja y que no parece que vaya a avanzar hasta la conclusión del Mundial, en la que su selección disputará los cuartos de final contra Suiza este sábado.