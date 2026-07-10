¿A qué hora juega España vs. Bélgica y dónde ver en vivo?

Las selecciones de España y Bélgica se enfrentarán esta tarde en el cruce correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 16:00 horas (hora de Paraguay), con el arbitraje del inglés Michael Oliver. El equipo que logre salir victorioso de esta llave sellará su clasificación directa a la semifinal, donde ya espera el seleccionado de Francia.

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Dos estilos contrapuestos en busca de la gloria

Por un lado, España accedió a los cuartos de final tras vencer en un reñido clásico a la selección de Portugal. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se mantiene fiel a su identidad, sosteniendo un esquema basado en el control absoluto de la posesión y una alta efectividad en el mediocampo.

Por el otro, Bélgica se metió a esta ronda luego de derrotar al exigente conjunto coanfitrión de Estados Unidos. Los “Diablos Rojos” destacaron a lo largo del certamen por su enorme volumen de juego ofensivo y una letal capacidad para generar transiciones rápidas de defensa a ataque.

España vs. Bélgica: ¿Dónde seguir el partido en vivo?

Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.

España vs. Bélgica: ¿A qué hora juega?

Paraguay: 16:00 horas

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Argentina: 16:00 horas

Brasil: 16:00 horas

Uruguay: 16:00 horas

Chile: 15:00 horas

Bolivia: 15:00 horas

Venezuela: 15:00 horas

Estados Unidos – Este: 15:00 horas

Ecuador: 14:00 horas

Colombia: 14:00 horas

Perú: 14:00 horas

El Salvador: 13:00 horas

México: 13:00 horas

Estados Unidos – Oeste: 12:00 horas

Inglaterra: 20:00 horas

Marruecos: 20:00 horas

España: 21:00 horas

Bélgica: 21:00 horas

Sudáfrica: 21:00 horas

España vs. Bélgica: ¿Dónde ver en vivo?

GEN

Tigo Star: Canal 12 y 612 HD

Personal TV: Canal 12 o 51

Claro TV: Canal 16

Copaco IPTV: Canal 8

Unicanal

Tigo Star: Canal 8

Personal TV: Canal 17 o 23

Claro TV: Canal 20

Copaco IPTV: Canal 27

El Trece

Tigo Star: Canal 10

Personal Flow: Canal 10

Copaco IPTV: Canal 13

Claro TV: Canal 22

España vs. Bélgica: ¿Dónde ver en vivo por streaming?

Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.