¿A qué hora juega España vs. Bélgica y dónde ver en vivo?

Las selecciones de España y Bélgica se enfrentarán esta tarde en el cruce correspondiente a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 16:00 horas (hora de Paraguay), con el arbitraje del inglés Michael Oliver. El equipo que logre salir victorioso de esta llave sellará su clasificación directa a la semifinal, donde ya espera el seleccionado de Francia.
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Dos estilos contrapuestos en busca de la gloria
Por un lado, España accedió a los cuartos de final tras vencer en un reñido clásico a la selección de Portugal. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente se mantiene fiel a su identidad, sosteniendo un esquema basado en el control absoluto de la posesión y una alta efectividad en el mediocampo.
Por el otro, Bélgica se metió a esta ronda luego de derrotar al exigente conjunto coanfitrión de Estados Unidos. Los “Diablos Rojos” destacaron a lo largo del certamen por su enorme volumen de juego ofensivo y una letal capacidad para generar transiciones rápidas de defensa a ataque.
España vs. Bélgica: ¿Dónde seguir el partido en vivo?
Para seguir el minuto a minuto y alentar a la distancia, la emocionante transmisión del encuentro llegará a todo el territorio a través de la 730 del dial. Transmitirán el encuentro ABC Cardinal 730 AM y ABC del Este 107.1 FM, ABC TV Paraguay en YouTube.
España vs. Bélgica: ¿A qué hora juega?
Paraguay: 16:00 horas
Argentina: 16:00 horas
Brasil: 16:00 horas
Uruguay: 16:00 horas
Chile: 15:00 horas
Bolivia: 15:00 horas
Venezuela: 15:00 horas
Estados Unidos – Este: 15:00 horas
Ecuador: 14:00 horas
Colombia: 14:00 horas
Perú: 14:00 horas
El Salvador: 13:00 horas
México: 13:00 horas
Estados Unidos – Oeste: 12:00 horas
Inglaterra: 20:00 horas
Marruecos: 20:00 horas
España: 21:00 horas
Bélgica: 21:00 horas
Sudáfrica: 21:00 horas
España vs. Bélgica: ¿Dónde ver en vivo?
GEN
- Tigo Star: Canal 12 y 612 HD
- Personal TV: Canal 12 o 51
- Claro TV: Canal 16
- Copaco IPTV: Canal 8
Unicanal
- Tigo Star: Canal 8
- Personal TV: Canal 17 o 23
- Claro TV: Canal 20
- Copaco IPTV: Canal 27
El Trece
- Tigo Star: Canal 10
- Personal Flow: Canal 10
- Copaco IPTV: Canal 13
- Claro TV: Canal 22
España vs. Bélgica: ¿Dónde ver en vivo por streaming?
Versuspy en Youtube y a través de la página web de El Trece.