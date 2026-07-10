Fútbol Internacional
10 de julio de 2026 a la - 08:25

El guardameta Pierce Charles ficha por el Manchester City hasta 2031

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Redacción deportes, 10 jul (EFE).- El Manchester City ha incorporado este viernes al portero norirlandés Pierce Charles, que llega procedente del Sheffield Wednesday con un contrato por cinco temporadas, hasta 2031, según informó el club inglés en un comunicado.

Por EFE

El portero, de 20 años, jugará cedido durante toda la campaña 2026-27 en el Queens Park Rangers, de la Championship (Segunda División), con el objetivo de continuar su progresión antes de incorporarse a la disciplina del conjunto mancuniano.

Charles regresa de este modo al Manchester City, donde se formó en la academia del club antes de marcharse al Sheffield Wednesday en el verano de 2021, con 16 años.

“Estar de vuelta en el Manchester City es un momento muy especial y de mucho orgullo tanto para mí como para mi familia”, declaraba el portero.

Durante ese tiempo, se ha consolidado como uno de los porteros jóvenes más aclamados de la Championship; además, el guardameta suma ya doce internacionalidades con la selección absoluta de Irlanda del Norte, en la que se ha asentado como uno de los referentes del futuro del combinado nacional.