El japonés Sato: “Kubo es el ejemplo a seguir, me gustaría ser como él”

“Dicen que LaLiga para los japoneses es un poco difícil, pero qué más da, lo importante es trabajar mucho, adaptarme bien y empezar con el idioma. Efectivamente, Kubo está dando buenos resultados, es el objetivo a seguir y me gustaría ser cómo él dando buenos resultados”, dijo Sato, que recibió un mensaje de bienvenida de Kubo, que tras pasar por el Mallorca, Villarreal y Getafe ha cumplido su cuarta campaña en la Real Sociedad.

Sato, nacido en Nishitokyo y de 19 años, llega a la entidad traspasado del Tokyo con un contrato de cinco temporadas, hasta 2031. “Debo esforzarme muchísimo para merecer el orgullo de ser el primer japonés en el primer equipo del Valencia. Me gustaría jugar bien, formar parte del equipo, contribuir y ser reconocido”, señaló.

“Ya sabía antes de venir aquí que este club era muy importante en España y cada día lo noto más. Me alegra muchísimo ser miembro de este club. Quería venir al Valencia, era mi deseo y no dudé un instante para elegir al Valencia. Es mi reto personal crecer en este club”, apuntó el joven futbolista japonés, que, a su vez, reconoció que su sueño de pequeño era jugar en LaLiga.

“Considero que LaLiga es la mejor del mundo, tanto por nivel de juego como por nivel de calor de sus aficionados. El Valencia es un equipo con un juego muy rápido, que trabaja muchísimo, y quiero aportar al equipo”, agregó ‘Riu’, como le gusta que le llamen, según explicó el club.

Además, contó que “todos los jugadores japoneses saben qué club es el Valencia, todo el mundo lo valora muchísimo" y que cuando supieron que iba a formar parte del club se sorprendieron y le felicitaron "muchísimo".

Sobre su estilo de juego, Sato explicó que cuando debutó jugó de ‘8’, pero luego empezó a jugar como ’10’ y en el extremo izquierdo. “La temporada pasada jugué como '10’ y creo que he hecho buen trabajo. Se me da bien el ’10’ y jugar de extremo”, apuntó en la Sala 1923 de Mestalla

Por otro lado, el centrocampista comentó que su adaptación en los primeros días de trabajo junto a sus compañeros está siendo buena: “Poco a poco he empezado a entrenar, he podido tocar el balón y el ‘feeling’ es muy bueno. Los jugadores me tratan muy bien, saben bien cómo juego y estoy muy contento”.

“El entrenamiento es muy técnico, rápido, lo estoy disfrutando muchísimo. Con un toque se pasan el balón y es una manera de jugar que me gusta muchísimo. Hay muchos jugadores muy buenos, si tengo que decir un nombre, diría Guido. Es muy bueno y casi una leyenda”, expresó sobre qué le ha sorprendido.

El japonés también habló de sus conversaciones con Carlos Corberán. “Antes de llegar a España tuve contacto con Corberán, sé lo que espera de mí y en estos días he tenido contacto con él, siento la confianza por su parte. Iremos avanzando juntos. Corberán valora de mí, y espera de mí, el crear la jugada que conecta con el gol y mi versatilidad”, dijo.

Al ser preguntado por el objetivo del equipo, Sato apuntó: “Tenemos que superar el resultado del año pasado e ir partido a partido. Con el apoyo de los aficionados debemos defender nuestra posición. Haré todo lo que pueda para contribuir al triunfo del equipo”.

Por último, Sato también dijo que, en cuanto a la cultura y el país, está “muy a gusto disfrutando la vida de España”.