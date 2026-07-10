El negocio de la coleta de Haaland

Redacción Deportes, 10 jul (EFE).- Un gesto de rutina. Ver atarse el pelo a Erling Haaland ya es un negocio. Se ata la coleta con unas gomas de colores, fabricadas originalmente en Corea del Sur, que comenzó usando por estética y que ahora el futbolista noruego exhibe convertido en accionista de la marca. Haaland factura antes, durante y después del Mundial.

Si hay algo que hace distinto al jugador noruego Erling Haaland, además de su olfato goleador, es sin duda, su melena rubia y la forma de atárselo. Desde hace años usa una marca de gomas de su país, un producto que le convenció hasta el punto de invertir en la empresa y convertirse en accionista en 2024 y sacar una edición limitada propia, un lanzamiento de gran éxito comercial, según confirmó Hedda Engelhardt, directora de marketing de Kknekki, a EFE.

En un mercado saturado de accesorios para el cabello, donde resulta complicado diferenciar un producto aparentemente tan sencillo como una goma de pelo, la firma ha conseguido algo poco habitual: convertir un básico de uso diario en un objeto de diseño, fidelizar a millones de consumidores y sumar entre sus accionistas a una de las mayores estrellas del fútbol mundial, Erling Haaland.

Lejos de tratarse de una colaboración publicitaria al uso, la relación entre el delantero noruego y la marca nació mucho antes de que existiera cualquier acuerdo comercial.

Haaland ya utilizaba las gomas durante los entrenamientos y los partidos porque, según explica la compañía, le ofrecían una mejor sujeción que otros productos del mercado. Sólo después decidió invertir en Bon Dep, la empresa noruega propietaria de la marca.

La historia resume una tendencia cada vez más habitual: los deportistas de élite ya no sólo prestan su imagen a las marcas, sino que buscan formar parte de ellas cuando existe una conexión real con el producto.

Los orígenes de la empresa se remontan a Corea del Sur en 1987. Allí continúa fabricándose mediante una técnica tradicional que utiliza más de 60 hilos entrelazados para cada goma de pelo. "La firma se basa en la convicción de que un artículo de uso diario puede ser excepcional", dijo Engelhardt.

La relación entre Haaland y la empresa comenzó de forma completamente natural.

"Erling llevaba años utilizando la marca antes de que se planteara cualquier colaboración. Como le encantaba de verdad el producto, con el tiempo se fue forjando una relación natural que acabó dando lugar, primero, a una inversión en Bon Dep y, más tarde, a la colección de edición limitada", explicó Engelhardt a EFE.

El futbolista se convirtió en accionista de Bon Dep en 2024, después de haber utilizado durante años las gomas de la marca: "Su inversión se basó en la confianza porque ya conocía el producto”.

Precisamente esa autenticidad constituye, según la compañía, el principal valor que aporta el delantero como socio.

"La utiliza de verdad todos los días, ya sea entrenando, jugando partidos o en su vida cotidiana. Esa autenticidad genera confianza y hace que la colaboración resulte totalmente natural”, confirmó la directora de marketing de la marca.

El siguiente paso fue desarrollar una colección limitada, compuesta por ocho gomas de pelo cuyos colores fueron elegidos personalmente por Haaland.

Cada una incorpora una pequeña cuenta personalizada con su nombre y está inspirada tanto en los equipos por los que ha pasado el delantero como en diferentes momentos de su trayectoria deportiva y personal.

"Los colores reflejan los contrastes de su vida: desde la intensidad de la vida en el campo hasta los momentos más tranquilos fuera de él", explican desde la marca.

Lejos de limitarse a prestar su imagen, el futbolista participó directamente en el desarrollo del producto, seleccionando los colores, compartiendo sus preferencias y aprobando el diseño definitivo para que reflejara su estilo personal.

El lanzamiento superó todas las previsiones.

Según la compañía, la colección limitada se agotó en apenas dos semanas y generó una enorme repercusión internacional tanto en redes sociales como en medios especializados y entre los distribuidores. Más que un color concreto, fue el conjunto de la colección el que despertó el interés de los consumidores, precisamente por el vínculo personal existente entre cada diseño y la carrera deportiva del jugador.

Tanto Engelhardt como Bueno coinciden en que el éxito de las gomas de pelo es que el delantero noruego ya las utilizaba.

"La clave del éxito de Haaland está en que este, con su uso, ha llegado a una audiencia masculina masiva. La goma de pelo, hasta poco usada básicamente por mujeres, no se movía en circuitos masculinos, y Haaland ha conquistado este espacio, legitimando su uso entre varones. El armario masculino es un territorio con muchos espacios aún por conquistar, y Haaland se ha percatado de ello y ha ido, con éxito, por uno de ellos", dijo a Efe Bueno.

“Haaland lleva el clásico corte de pelo de la inmensa mayoría de los jugadores, líderes difusores indiscutibles que los jóvenes de hoy imitan e idolatran. Parietales, temporales y nuca totalmente rapados dejando únicamente crecer la cabellera en la parte superior de la cabeza. Se recoge el pelo con una goma. Elige el color en función de la indumentaria que luzca su selección para ir perfectamente conjuntado, denotando así que a través del cabello los futbolistas se singularizan y destacan potenciando su imagen personal. Los futbolistas han logrado un poder sobre la moda impresionante”, dijo a EFE Ramiro Fernández, psicoesteta durante 28 años en la selección española.