Imputan a dos adolescentes tras viralizarse video en el que ahorcaban a un perro

La causa está a cargo de la agente fiscal Viviana Sánchez, responsable de la Unidad Penal N.º 2 y de la Unidad Especializada contra el Maltrato y Crueldad Animal de la Fiscalía Zonal de Presidente Franco.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el hecho ocurrió el pasado 1 de julio en una vivienda ubicada en el kilómetro 8 Monday, en el barrio Santo Domingo.

Los menores de edad utilizaron un cable sujeto al techo de la casa para colgar al animal por el cuello hasta ocasionarle la muerte. (No mostramos el video por ser muy cruel)

La investigación se inició luego de que el Ministerio Público recibiera una denuncia acompañada de imágenes que muestran lo ocurrido. A partir de esas evidencias, los investigadores lograron identificar a los presuntos responsables y procedieron a la imputación.

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Como parte del proceso, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de la Adolescencia la apertura formal de la causa, la aplicación de medidas provisorias y la realización de evaluaciones psicológicas y sociales a los adolescentes.

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Se incriminaron con el video que ellos mismos grabaron

Entre los principales elementos incorporados al expediente figura el video que evidencia el presunto hecho de crueldad animal, además de las actas de comparecencia de los adolescentes ante el Ministerio Público, donde acudieron acompañados por sus padres.

De la multa a la cárcel

A finales del año pasado Paraguay reconoció por primera vez a los animales como seres sintientes, gracias a la promulgación de la ley 7513/25. Con eso, se elevaron las penas hasta los 6 años de cárcel. Se establecía que la:

Crueldad: castigo máximo a la tortura o muerte por ensañamiento contra un sistema nervioso vivo.

Abandono: falta grave, pues se reconoce la angustia que causa el desamparo.