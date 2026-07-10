El príncipe noruego Haakon asistirá al partido de cuartos entre Noruega e Inglaterra

La Casa Real del país nórdico realizó este anuncio después de que el medio noruego VG publicase una foto de Haakon tomada este viernes por un pasajero en el aeropuerto de Oslo a bordo de un avión de la aerolínea SAS con destino a Miami.

El príncipe heredero también mostró su apoyo a la selección noruega de fútbol el pasado domingo tras clasificarse por primera vez en la historia para cuartos de final de un Mundial, después de derrotar a Brasil, aunque lo hizo en el Palacio de Oslo junto a su esposa, la princesa Mette-Marit, quien se recupera de un trasplante de pulmón y aún no ha recibido el alta médica.

En esa ocasión, Haakon salió a la plaza del palacio real ataviado con la bufanda de la selección noruega para celebrar la sorprendente victoria ante la Canarinha junto a unos 100.000 noruegos, sumándose a la famosa celebración del remo vikingo.

La eliminación de Brasil en el Mundial gracias a dos goles de Erling Haaland ha desatado la euforia en el país nórdico, al igual que en la Casa Real, que felicitó a la selección, al cuerpo técnico y a Noruega "por este fantástico logro".

Los hijos de Haakon y Mette-Marit, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus, presenciaron la victoria noruega en el estadio de Nueva Jersey (EE.UU.), aunque la Casa Real no ha confirmado si también asistirán junto a su padre al partido de cuartos de final contra Inglaterra.