El Vasco da Gama anuncia al portugués Pedro Emanuel como su nuevo entrenador

En sus redes sociales, el club carioca anunció que el técnico de 51 años, que se encontraba libre en el mercado luego de dejar hace pocos días el Al-Fayha árabe, tomará control del banquillo este sábado.

Nacido en Angola y naturalizado portugués, Emanuel comenzó su carrera como técnico en 2011 en el fútbol luso y pasó las últimas siete temporadas al frente de equipos árabes, como el Al-Ain, Al-Nassr, Al-Khaleej y Al-Fayha.

También tuvo un breve paso por el Almería español en 2019.

El Vasco estaba sin entrenador desde el 18 de junio, cuando rescindió el contrato de Renato Gaúcho tras una serie de malos resultados, con el sumun de una goleada de local que sufrió ante el Red Bull Bragantino y que acabó por tensar la relación con la afición.

El último partido del exentrenador el 31 de mayo resultó en una derrota de local contra el Atlético Mineiro.

El club, que se encuentra en zona de descenso, vuelve a las canchas el 16 de julio contra Vitória por la decimonovena jornada del Campeonato Brasileño.