Hugo Broos continúa al frente de la selección de Sudáfrica

"Broos continúa como seleccionador de 'Bafana Bafana' y los informes que afirman lo contrario son completamente falsos", dice la selección sudafricana a través de un comunicado.

El entrenador de 74 años llegó al combinado sudafricano en mayo de 2021 y logró devolver al país a una fase final de la Copa del Mundo, en la que no participaba tras la que organizó en 2010 y en la que España sumó su primera estrella.

Asimismo, los sudafricanos firmaron su mejor resultado en este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, donde accedieron a la primera fase eliminatoria como los segundos clasificados del grupo A, por primera vez en su historia, por detrás de la anfitriona méxico y por delante de República Checa y Corea del sur, pero en los dieciseisavos de final fueron eliminados por Canadá por 1-0.

Desde la selección afirman que no es la "primera vez" que se rumorea con la salida de Hugo Broos poco después de que Sudáfrica haya tenido un "buen desempeño" en un torneo internacional, ya que en 2024 también desmintieron que el belga se uniría a la selección de Túnez después de que Bafana Bafana ganara la medalla de bronce en la Copa Africana de Naciones en Costa de Marfil.

"El entrenador Hugo Broos se encuentra actualmente en su casa en Bélgica y regresará a Sudáfrica a finales de este mes", confirmó la Asociación Sudafricana de Fútbol.