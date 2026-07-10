Louzán y la sede de la final del Mundial 2030: Faltan muchos meses para tomar la decisión

"Hoy no estamos para eso, no toca hablar del Mundial 2030 porque tenemos un partido muy importante. Ya sabéis mi opinión respecto a eso -que quiere que sea en España-. Sería imprudente por mi parte hablar de algo que va a suceder dentro de cuatro años, faltan muchos meses para tomar una decisión de ese calado", dijo en un acto en la Casa de España en Los Ángeles.

Declaraciones de Rafael Louzán ante la posibilidad de que sea Marruecos, y no España, quien albergue la final del próximo Mundial.

"España está preparada para el mejor Mundial de la historia. Lo hacemos con una alianza muy buena, con Portugal y Marruecos, y con tres países latinoamericanos como Argentina, Paraguay y Uruguay. Tenemos un gran reto por delante", declaró.

"Estamos viendo cómo se está organizando este Mundial en Estados Unidos, México y Canadá. Nos han puesto el listón muy alto y queremos poder pasar ese listín, que no va a ser nada fácil. Hemos tomado buena nota y vamos a trabajar para ello. No os puedo hablar nada más", completó.

Evento en Los Ángeles junto a las peñas de la selección con motivo de los cuartos de final del Mundial que España disputa ante Portugal.

"Aquí no hay partidos fáciles. Estamos en cuartos de final. Hay que aplicarse. España juega un partido al que no llegaba desde hace 16 años. Volver a estar dónde estamos ahora mismo ya es un éxito”, declaró.

“Hay que estar contentos, llegar hasta aquí no es fácil. Se han cumplido las expectativas. España era una de las selecciones marcadas para lograr el gran objetivo, que vamos a intentar llegar y estar en esa gran final; pero tenemos que ir paso a paso", añadió.

Además, felicitó a Luis de la Fuente, seleccionador español, por el trabajo y a los jugadores.

"A Luis me toca felicitarle y, especialmente, a los jugadores. Tenemos una selección increíble. A nivel personal solo tengo elogios hacia todos ellos. Solo falta llegar a la gloria, que sería llegar a esa final y ganarla", concluyó.