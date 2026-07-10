Luis de la Fuente: “Queremos más”

“Estamos felices de llegar hasta aquí, pero queremos más”, aseguró en una rueda de prensa en la que habló ya del rival de semifinales, Francia.

“También se hablaba así -de una final anticipada- del partido contra Portugal. Son dos de las selecciones que, a priori, pensábamos que podíamos llegar a la final. Somos conscientes del gran potencial que tenemos enfrente y conscientes de que el único equipo que ha sido capaz de ganar a Francia en los dos últimos torneos hemos sido nosotros. Nos exigirá estar en la mejor versión y vamos a dejarnos todo”, señaló.

“Francia llega en gran momento y lo afrontamos sintiéndonos capaces de ganar a cualquier equipo. Nos enfrentamos a una gran selección, y nosotros también lo somos”, completó.

Una clasificación a semifinales ante Bélgica gracias a un gol de Mikel Merino, como frente a Portugal, en los últimos minutos.

“Miro hacia atrás, veo a Mikel Merino y digo: ‘estoy tranquilísimo. Mikel Merino es un futbolista completísimo. Muy versátil. Ha jugado de ‘6’, de ‘8’, de ‘10’ y de ‘9’. Y lo hace todo bien. Tiene esa virtud. Tiene un conocimiento del juego excepcional y una actitud ante la vida y el fútbol de compromiso, solidaridad y generosidad”, declaró.

“Hemos pensado incluso en sacarle de delantero centro. Pero hemos visto que el partido podía ser de otra manera y ha salido bien”, completó.

Además, explicó su decisión de dejar en el banquillo a Pedri de inicio y darle la titularidad a Fabián.

“Lo importante es el colectivo. No es importante el que más juega en el partido, cada uno tiene su tarea. Lo de Pedri no tiene más explicación que querer dar otro toque al equipo en un momento en el que necesitábamos la aportación de la frescura de Fabián y entendíamos que, después del trabajo de Fabián, Pedri podía beneficiarse. Y así ha sido”, declaró.

Por otro lado, agradeció a sus jugadores y cuerpo técnico por los éxitos y no quiso sacar pecho de que dos de sus decisiones, la titularidad de Fabián y meter a Mikel Merino al campo, hayan sido claves para ganar el partido.

“Mi objetivo cada día es ser mejor entrenador. Y es un reto nuevo. Nuestros análisis son a priori, a posteriori son más fáciles. Si no hubieran metido gol Fabián y Merino estaríamos diciendo otra cosa. Las decisiones las tomamos con base en un gran conocimiento del rival, muy elaboradas”, comentó.