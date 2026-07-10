Muere una joven de 17 años en accidente durante celebraciones por la victoria de Francia

De acuerdo con el diario regional La Voix du Nord, que fue el primer medio en dar a conocer el suceso, la adolescente se había subido a la parte trasera de un camión que circulaba sin remolque para unirse a la caravana de vehículos que recorría el centro de la ciudad tras el encuentro.

En un momento del recorrido perdió el equilibrio, cayó al suelo y fue arrollada por el propio vehículo.

Los servicios de emergencia desplazados al lugar confirmaron el fallecimiento de la joven, que murió en el acto. Otro menor que presenció el accidente tuvo que ser trasladado a un hospital en estado de conmoción.

La prensa francesa también señala que el conductor del camión fue detenido y permanece bajo custodia policial mientras las autoridades investigan las circunstancias en las que ocurrió el accidente.