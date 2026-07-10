Pedri, suplente contra Bélgica y entra Fabián; De Bruyne y Doku, titulares en Bélgica

Inglewood (EE.UU.), 10 jul (EFE).- Luis de la Fuente realiza un cambio en la alineación de cara a los cuartos de final del Mundial ante Bélgica, al optar por Fabián Ruiz de inicio en lugar de un Pedri que, hasta la fecha, había sido titular en todos los partidos del torneo.
Por su parte, Fabián vuelve al once titular, una posición que no ocupaba desde el debut ante Cabo Verde, en el que España empató a cero contra Cabo Verde.
El resto de futbolistas son los mismos que derrotaron a Portugal en octavos (0-1), superaron a Austria en dieciseisavos (3-0) y golearon a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos (4-0).
Por su parte, en Bélgica, son titulares Kevin de Bruyne, quien no participó en octavos ante Estados Unidos por unas molestias musculares, y un Jeremy Doku que fue suplente en dicho encuentro en lugar de Dodi Lukébakio.
El once de España lo forman: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.
Bélgica sale de inicio con: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Tielemans; Doku, De Ketelaere y Trossard.