Pedri, suplente y entra Fabián; De Bruyne y Doku, titulares en Bélgica, sin Tielemans

Por su parte, Fabián vuelve al once titular, una posición que no ocupaba desde el debut ante Cabo Verde, en el que España empató a cero contra Cabo Verde.

El resto de futbolistas son los mismos que derrotaron a Portugal en octavos (0-1), superaron a Austria en dieciseisavos (3-0) y golearon a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos (4-0).

Por su parte, en Bélgica, son titulares Kevin de Bruyne, quien no participó en octavos ante Estados Unidos por unas molestias musculares, y un Jeremy Doku que fue suplente en dicho encuentro en lugar de Dodi Lukébakio.

Una alineación titular que sufrió un cambio de última hora, ya que Youri Tielemans, el capitán del equipo, sufrió molestias durante el calentamiento. En su lugar entra Hans Vanaken y es Kevin De Bruyne quien lucirá el brazalete de capitán.

El once de España lo forman: Unai Simón, Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Baena.

Bélgica sale de inicio con: Courtois; Castagne, Ngoy, Mechele, De Cuyper; Raskin, De Bruyne, Vanaken; Doku, De Ketelaere y Trossard.