Regis Marques habla del interés desde Italia por Matías Galarza

El extraordinario nivel desplegado por Matías Galarza en la cita mundialista ya sacude el mercado de pases. En comunicación con el Cardinal Deportivo, su representante, Regis Marques, analizó el abanico de posibilidades que se abren para el volante y adelantó los pasos a seguir en los próximos días para definir su transferencia.

Al ser consultado sobre el futuro inmediato que le espera al futbolista tras su destacada actuación, el agente fue claro sobre el estado de las conversaciones actuales: “De verdad, estamos hablando como siempre, con miles de personas que te llaman, piden autorizaciones, todo. Yo creo que hay dos caminos con una propuesta muy importante que está por llegar. Y mañana yo estoy en Paraguay, me reúno el lunes para para analizar lo que tenemos de propuesta real. Pero yo creo que hoy por hoy estaría para Europa”.

El radar apunta a la Serie A de Italia

La información que cobra más fuerza en los pasillos del mercado es un interés concreto desde el fútbol italiano. Al indagarse si la propuesta más cercana y atractiva proviene de la máxima categoría de ese país, Marques lo ratificó y añadió el factor de la liga argentina en la ecuación: “Sí, así mismo, ahora con equipo de Serie A de Italia, pero quiero reunirme personalmente con Mati, lunes o martes, y pasar para él las condiciones, todo. Y también tenemos que mirar lo que pide River”.

Respecto a las exigencias económicas de la entidad millonaria y si existe una cifra base (como un piso de 6 millones de dólares) que destrabe la salida del jugador sin mayores obstáculos, el empresario explicó la postura de la dirigencia de Núñez: “Sí, River no pasa un monto así, River dice que le lleve la propuesta y vamos a analizar juntos. Entonces, hay que llevar a la propuesta oficial y ahí me reúno con Mati y hablamos con la gente de River”.

#CardinalDeportivo | EL FUTURO DE MATIAS GALARZA



➡️El representante de Matias Galarza, Regis Marques, señaló que mañana se reunirá con el jugador para analizar la propuesta.



📍Agregó que hay entre tres o cuatro propuestas que manejan, pero apuntan al fútbol europeo.



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Ofertas reales sobre la mesa

Marques detalló que los vínculos contractuales en el continente europeo se proyectan a largo plazo, apuntando a “un promedio de cuatro años de contrato”. Asimismo, diferenció los sondeos informales de los ofrecimientos que ya constan en papel: “Llamada manejamos las 2.000, propuesta 3 o 4, pero estamos apuntando más Europa”.

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Por otra parte, se aclaró la situación de Olimpia, club formador de Galarza. Ante la consulta de si el Decano podría recibir un porcentaje importante por esta transferencia, el agente descartó una plusvalía por derechos económicos directos: “No, no, solo derecho de formación. Sí, Olimpia vendió 100% en su momento. Vendió 50% a Vasco y después vendió lo restante a Talleres”.

Sin apuros para decidir

A pesar de la magnitud de los clubes interesados, entre los que resuena con fuerza el Atalanta de Bérgamo —institución que ya albergó en el pasado a los paraguayos Édgar Barreto y Marcelo Estigarribia—, el entorno del jugador prefiere la cautela.

El mercado de pases europeo recién inicia y la prioridad es la madurez en la toma de decisiones: “Y yo creo que recién el libro de pases se abre ahora en Europa, no estamos apurando. Entonces no es apuro, si llega algo muy bueno, obvio que no podemos perder esta oportunidad. Pero vamos a analizar, Mati es un tipo muy tranquilo, no es un jugador ansioso, entonces yo creo que podemos elegir lo mejor para él”.