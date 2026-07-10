Solbakken, sobre la clave para vencer a Inglaterra: "Necesitamos ser nosotros mismos"

"Me gustaría ver a un equipo normal que juegue aprovechando sus puntos fuertes y que seamos nosotros mismos, como lo hemos sido durante todo el torneo", resaltó el técnico en la rueda de prensa previa al partido en Miami.

"Necesitamos defender correctamente, pero lo más importante para mí es que seamos nosotros con el balón, y que nos atrevamos a jugar nuestro fútbol", añadió.

El Hard Rock Stadium de Miami será el escenario de este partido a partir de las 17:00 hora local (21:00 GMT), una hora a la que se espera una sensación térmica próxima a los cuarenta grados centígrados, lo que exigirá el máximo de ambos equipos.

Al respecto, Solbakken destacó la importancia de hacerse con la posesión del balón para desgastar al rival, pero indicó que Inglaterra también tendrá el mismo plan.

"Ambos equipos necesitan ser capaces de mantener la posesión. De lo contrario, se va a hacer un partido larguísimo", advirtió.

El técnico tampoco dudo en señalar a Inglaterra como favorito para el partido, indicando que "tiene más presión" que Noruega por vencer, puesto que esta es la primera vez que el combinado nórdico alcanza unos cuartos de final.

"Creo que toda la nación ha vivido una gran vida en las últimas tres semanas. Sientes que todo el país está detrás de nosotros", dijo Solbakken sobre las emociones que han sentido desde el inicio del Mundial.

No obstante, aseguró que sus jugadores están relajados, pero con ganas de saltar al campo para pelear por alcanzar las semifinales.

"Creo que cada partido en este Mundial ha sido el más importante, el más grande para el fútbol noruego, especialmente después de pasar a la fase de eliminatorias. Así que este es el tercer partido más importante", sentenció el seleccionador noruego.

El ganador de este encuentro se enfrentará el próximo miércoles en semifinales contra el vencedor del cruce entre Suiza y Argentina.