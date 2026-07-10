Unai Simón deja en 649 minutos el récord sin encajar gol en un Mundial

El portero español puso fin a una racha histórica que superó en dieciseisavos ante Austria, dejando atrás los 517 minutos que el italiano Walter Zenga estableció en el Mundial de Italia 1990.

La secuencia de Unai Simón comenzó en el Mundial de Catar. El último futbolista que había conseguido marcarle era el japonés Ao Tanaka, autor del definitivo 2-1 en el minuto 51 del encuentro de la fase de grupos disputado el 1 de diciembre de 2022.

Desde entonces, el internacional español mantuvo su portería a cero durante los 39 minutos restantes frente a Japón y en los 120 del encuentro de octavos de final contra Marruecos, una eliminatoria resuelta en la tanda de penaltis tras el empate sin goles, a favor de la selección africana (3-0)

A esos 159 minutos se sumaron los 270 de la fase de grupos del Mundial de 2026 frente a Cabo Verde, Arabia Saudí y Uruguay, además de los 180 minutos acumulados en las eliminatorias ante Austria y Portugal, hasta que De Ketelaere puso fin a la histórica racha.

Antes de establecer el récord absoluto, Unai Simón ya superó la mejor marca de un portero español en la historia de los Mundiales. Los 476 minutos de Iker Casillas, logrados entre Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, quedaron atrás durante la presente edición.

Eso sí, se quedó a 28 minutos de superar también la marca de Zenga teniendo en cuenta solo los partidos disputados en un solo Mundial, después del cabezazo del delantero belga en el minuto 41 de partido de los cuartos de final entre España y Bélgica.