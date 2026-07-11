Alemania sella un principio de acuerdo con Jürgen Klopp para ser el nuevo seleccionador

A través de un comunicado oficial, el organismo reveló que las altas esferas de la federación viajaron a Estados Unidos para destrabar la negociación. La DFB detalló cómo se dio este primer gran acercamiento: En un comunicado, la Federación precisa que el presidente y el vicepresidente de la DFB, Bernd Neuendorf y Hans-Joachim Watzke, mantuvieron el viernes en Nueva York “una primera conversación en profundidad con Jürgen Klopp sobre la posibilidad de asumir el cargo de seleccionador nacional”.

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El optimismo es total tras una reunión que dejó bases muy sólidas de cara al futuro inmediato. La federación calificó el encuentro de la siguiente manera: “Durante este constructivo intercambio, se llegó a un entendimiento sobre puntos clave de un potencial contrato”, añade.

El “factor Red Bull” y el camino hacia la firma

Según informó la DFB, la hoja de ruta está marcada y las conversaciones continuarán la próxima semana. Sin embargo, todavía queda un fleco importante por resolver: el contrato vigente del técnico con su actual empresa. El comunicado subraya la postura de ambas partes respecto a este obstáculo: “Ambas partes confían en que las negociaciones -siempre que se alcance un acuerdo con Red Bull, el actual empleador de Klopp- puedan concluir finalmente con éxito”, subraya la Federación.

Asimismo, la entidad recordó que, aunque todo marche sobre ruedas, el proceso debe cumplir con los formalismos institucionales requeridos: Cualquier posible contrato deberá ser aprobado definitivamente en una reunión conjunta del Consejo de Supervisión y la Junta de Accionistas de la DFB.

El emblemático ex-entrenador del Borussia Dortmund y del Liverpool, que actualmente se desempeña como director global de fútbol de Red Bull, ya había mostrado su total predisposición para asumir el reto. Este movimiento relámpago de la DFB llega para apagar el incendio provocado por la reciente dimisión de Julian Nagelsmann, quien dejó el cargo tras el histórico fracaso de Alemania en el Mundial, donde cayeron eliminados en dieciseisavos de final ante la selección de Paraguay.