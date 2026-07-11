El Manchester City ficha a Jeremy Monga hasta 2031

Con 17 años recién cumplidos este mismo viernes, Monga deja la ciudad de Leicester para seguir desarrollando su etapa profesional a 142 kilómetros, en la academia de fútbol del Manchester City, detalla la entidad.

"Cuando supe que el Manchester City estaba interesado, supe al instante que era la decisión correcta para mí", dijo Monga en el citado comunicado.

Formado en la academia del Leicester City, con 15 años se convirtió en el goleador más joven de la Premier League 2 en 2024 y, un año después, debutó en la primera división inglesa con derrota de su equipo por 3-0 contra el Newcastle.

De este modo, Monga se convirtió en el segundo jugador más joven en jugar minutos en la máxima categoría del fútbol inglés y llegó a disputar siete partidos de liga la pasada temporada.

Desde el club destacaron que las principales cualidades de Jeremy Monga son "su velocidad, regate, potencia y olfato goleador", que "han sido atributos clave en el desarrollo de su carrera".