El olimpismo africano, indignado por los insultos racistas de senadora paraguaya a Mbappé

Las declaraciones de Amarilla, tras la eliminación de Paraguay ante Francia en el Mundial, son "abyectas y carecen de todo fundamento" y constituyen un ataque a la "integridad física, moral y mental" del futbolista, indicó el ACNOA en un comunicado en el que criticó que cuestionen sus orígenes africanos, en particular sus raíces camerunesas con "comentarios malintencionados e incoherentes".

La legisladora del opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) entró en el ojo del huracán hace una semana, tras escribir en sus redes sociales injurias raciales contra el futbolista del Real Madrid, al que llamó "camerunés colonizado" o "soberbio".

Además, afirmó que Mbappé "en lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés", declaraciones que la ONU, la Federación Francesa de Fútbol y el presidente galo, Emmanuel Macron, consideraron racistas.

La ACNOA señaló que el juego limpio y la solidaridad son principios fundamentales del Movimiento Olímpico y Deportivo y defendió que el respeto a los deportistas debe prevalecer por encima de cualquier consideración de raza o sexo.

Mbappé respondió a los insultos calificando a la parlamentaria de "mujer despreciable e indigna de su cargo", por lo que Amarilla pidió al jugador una disculpa y adelantó que podría demandarlo.

Las declaraciones de Amarilla también fueron reprobadas por el Gobierno y el Senado de Paraguay, que este miércoles aprobó una resolución en la que se desmarcó de las afirmaciones de la congresista, al tiempo que manifestó su "absoluto rechazo" a toda forma de racismo y discriminación.