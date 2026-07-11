El Sevilla y el Venezia acuerdan el traspaso de Akor Adams por 16,8 millones más variables

Fuentes de la negociación confirmaron a EFE que la venta del internacional nigeriano, de 26 años, es un hecho a falta de oficialidad, ya que hace más de una semana la agencia de representación del futbolista había pactado con el Venezia los términos del contrato que los unirá hasta junio de 2030.

El director deportivo del club veneciano, Filippo Antonelli, se encuentra desde el miércoles en la capital andaluza intentando cerrar una operación que los sevillistas han facilitado, ya que Akor Adams apenas se ha entrenado a las órdenes de Luis García Plaza desde el comienzo de la pretemporada, señal inequívoca de su condición de transferible.

El ariete africano, vinculado al Sevilla para las tres próximas campañas, llegó en enero de 2025 procedente del Montpellier francés a cambio de 5 millones, pero sólo jugó cuatro partidos de LaLiga (sin marcar) en esa primera media campaña por una sucesión de lesiones y se destapó en la temporada pasada, con diez goles y cuatro asistencias.