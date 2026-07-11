Francia espera a España con una semifinal con aroma de revancha

Francia llega tras superar a Marruecos y con el objetivo de alcanzar una tercera final mundialista consecutiva, mientras que España busca mantener su dominio reciente sobre los Bleus y confirmar el crecimiento de un equipo que combina una sólida identidad colectiva con el desequilibrio de jugadores como Lamine Yamal, Fabián Ruiz o Mikel Merino, según la prensa gala.

Los principales medios franceses transmiten respeto hacia la selección española, a la que consideran el rival más exigente al que se ha enfrentado Francia en este Mundial.

Tras superar a Bélgica por 2-1 en cuartos de final, España alcanzó la víspera las semifinales gracias, una vez más, al impacto decisivo de Mikel Merino desde el banquillo, destacan los medios.

El centrocampista del Arsenal, ya héroe frente a Portugal en octavos, volvió a decidir el encuentro en los últimos minutos después de un error del guardameta suplente belga, Senne Lammens, que sustituyó al lesionado Thibaut Courtois.

Por todo ello, Le Figaro considera que el choque ante Francia será una "final antes de la final" y habla de una "cuenta pendiente" para la selección de Didier Deschamps.

El diario recuerda que España eliminó a Francia tanto en las semifinales de la Eurocopa 2024 como en las de la Liga de Naciones 2025, por lo que los Bleus afrontan el partido con ánimo de revancha.

El periódico destaca la fortaleza colectiva del equipo de Luis de la Fuente, su continuidad respecto al bloque campeón de Europa y el talento diferencial de Lamine Yamal, quien no dudó en afirmar que "si Francia tiene que temer a alguien, es a España".

Al mismo tiempo, advierte de que la velocidad de Mbappé, Dembélé, Barcola o Doué obligará a la defensa española a medir muy bien los espacios.

L'Équipe subraya que la clasificación española fue más trabajada de lo esperado. Aunque considera que España fue superior en el juego y generó las mejores ocasiones, destaca la resistencia de Bélgica y señala que el partido cambió tras la lesión de Courtois.

El diario deportivo resalta el gran encuentro de Fabián Ruiz, autor del primer gol, y la creciente influencia de Lamine Yamal durante el torneo. No obstante, apunta que esta España parece "menos dominante que la de 2024" y, por tanto, "más accesible" para Francia, aunque admite que esa percepción podría ser engañosa.

Por su parte, Le Monde pone el acento en la dimensión táctica del encuentro y en la gestión de los entrenadores.

El periódico explica cómo el intenso calor de Los Ángeles condicionó el desarrollo del partido y destaca la importancia de las pausas de hidratación y de los cambios introducidos por ambos técnicos.

En el caso español, vuelve a ensalzar la capacidad de Luis de la Fuente para sacar rendimiento de toda la plantilla, con Merino repitiendo el papel de revulsivo decisivo.

El diario también recuerda que España alcanza únicamente su segunda semifinal mundialista desde el título conquistado en 2010 y plantea que esta generación podría llegar incluso más lejos que la considerada "generación dorada" si consigue levantar el trofeo.