Independiente gana y se acerca al bicampeonato en Ecuador con sello de su técnico uruguayo

Los tantos de la victoria fueron en dos ocasiones de uno de sus goleadores Djorkaeff Reasco, otro de Junior Sornoza y el cuarto fue del argentino Matías Perelló, mientras que Esteban Ávila anotó el descuento del Mushuc Runa.

Sin repetir la misma alineación en ningún partido, el cuadro del Valle comanda sin ninguna presión la disputa del torneo, con 43 puntos, fruto de 14 triunfos, un empate y tres derrotas, y saca una ventaja de 14 enteros a Barcelona y al Aucas, que tienen 29 unidades cada uno.

El mérito de Papa, que llegó a inicios de año a los Rayados del Valle, ha sido levantar y consolidar el nivel individual de todos sus jugadores que rápidamente entendieron y aplicaron la propuesta de juego del entrenador uruguayo, incluyendo a los debutantes juveniles con que cuenta el equipo.

Si el Independiente del Valle mantiene su nivel de juego, ampliará la posibilidad para retener el título de la liga profesional ecuatoriana que ganó el año pasado.

Por su parte, Manta y Orense empataron 0-0, por lo que el primero se complicó más con la posibilidad de perder la categoría para el próximo año, al ratificar su último lugar, con 13 puntos, y su rival quedó décimo, con 23 unidades.

El Guayaquil City venció por 2-1 a Delfín, gracias a la remontada que logró con anotaciones del uruguayo Pablo González y una fantástica anotación de chilena del ecuatoriano Anderson Naula, en la última acción del partido. El descuento lo anotó el argentino Franco Ayunta.

Con el triunfo, Guayaquil City es duodécimo, con 22 unidades, y Delfín, penúltimo, con 17.

La decimoctava fecha concluirá éste domingo con los partidos: Liga de Quito-Libertad; Deportivo Cuenca-Aucas y Emelec-Barcelona.