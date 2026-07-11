Janou Levels, nueva jugadora del Real Madrid hasta 2030

Levels, internacional con Países Bajos, comenzó su carrera profesional en 2018 en el PSV Eindhoven, con el que conquistó la Copa de Holanda. En 2023 fichó por el Bayer Leverkusen y en 2025 llegó a Wolfsburgo.

Una temporada en Alemania en la que la jugadora de 25 años anotó un gol y dio siete asistencias en 940 minutos disputados.

Ahora pone rumbo a la capital de España para unirse al Real Madrid, tras rescindir de mutuo acuerdo el contrato que originalmente se extendía hasta 2028.

"La oferta del Real Madrid se situaba en una cuantía que no es habitual en el fútbol femenino europeo, por lo que hemos aceptado la rescisión del contrato con Janou", detalló el club alemán a través de su perfil de la red social 'X'.

Asimismo, desde el club le agradecieron todo el trabajo realizado en el campo con la camiseta verdiblanca y le desearon suerte para su próxima etapa en España.