Paolo Maldini, director técnico de la Federación Italiana, con Leonardo como asesor

Maldini ha aceptado la oferta hecha por el presiente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Giovanni Malagò.

“Maldini siempre ha sido mi objetivo, pensé que podría ser la persona adecuada para supervisar el sector técnico de la FIGC, que no solo involucra a la selección mayor sino a toda la cadena de las selecciones juveniles”, dijo el presidente del organismo, según recoge el comunicado.

“En dos semanas hablamos de todos los proyectos, entramos en detalles y Paolo me dijo de inmediato que estaría encantado de involucrar a Leonardo como asesor, porque el trabajo es muy exigente y desafiante. Estoy contento, porque tengo una profunda estima por Leonardo. Hay un compromiso de cuatro años que debe llevarnos de aquí a 2030 al próximo Mundial, pasando por la Eurocopa”, explicó Malagò.

Italia se quedó fuera del Mundial 2026 en la repesca europea con una derrota en los penaltis contra Bosnia.