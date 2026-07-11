Paolo Maldini es el nuevo director técnico de una Italia en crisis

La máxima autoridad del balompié italiano oficializó el regreso de la leyenda mediante una breve nota de prensa: “Con gran satisfacción, el presidente de la FIGC, Giovanni Malago, anuncia que Paolo Maldini aceptó el puesto de director técnico de la Federación”, indicó la entidad que dirige el fútbol italiano en un corto comunicado.

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Para esta titánica tarea, el histórico defensor no estará solo. Se confirmó que el brasileño Leonardo, exdirector deportivo del PSG y del propio AC Milan, estará al lado de Paolo Maldini en calidad de asesor, reeditando una dupla de gestión que ya se vio en San Siro.

La misión de revivir a un gigante dormido

La primera gran misión de Maldini será dar impulso a un equipo hundido anímicamente tras una racha catastrófica: Italia quedó fuera de un Mundial por tercera vez consecutiva (Rusia 2018, Catar 2022 y ahora la cita de 2026). Su última participación en el gran torneo se remonta a Brasil 2014, donde además se despidió en la fase de grupos.

Aunque la Azzurra conquistó la Eurocopa en 2021, ese oasis no ha evitado que el país pierda su estatus en la élite del fútbol internacional, encadenando más de una década de frustraciones a nivel global.

Este movimiento es el primer gran golpe de Giovanni Malago, elegido a finales de junio como nuevo presidente de la FIGC. El mandatario tiene ahora mismo una prioridad absoluta en su agenda: nombrar un nuevo seleccionador que reemplace a Gennaro Gattuso, quien abandonó el puesto después de que Italia perdiera el repechaje de acceso al Mundial 2026 ante Bosnia-Herzegovina a finales de marzo.

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En los pasillos de la federación ya corre un nombre con mucha fuerza para asumir el banquillo de la selección: Suena con insistencia como posible nuevo seleccionador Antonio Conte, que ya ocupó el puesto entre 2014 y 2016, y que está actualmente sin club desde su salida del Nápoles al término de la última temporada.