Fútbol Internacional
11 de julio de 2026 a la - 16:55

Tuchel apuesta por los 'citizens' John Stones y Marc Guéhi para frenar a Haaland

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Miami (EE.UU.), 11 jul (EFE).- El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, apostó por John Stones y Marc Guéhi como dupla titular de centrales para detener al noruego Erling Haaland, compañero de ambos en el Manchester City, en los cuartos de final.

Por EFE

Stones sustituye a Jarell Quansah, que vio la roja directa en el partido de octavos contra México y fue suspendido por la FIFA con dos encuentros.

En el centro del campo, Tuchel optó por mantener a Declan Rice y Elliot Anderson, pero optó por Noni Madueke como reemplazo de Bukayo Saka como extremo por la derecha.

Rice y Guéhi entrenaron el viernes con el grupo después de haber sido baja en la sesión del jueves. El centrocampista del Arsenal se ausentó por una enfermedad , mientras que el central 'citizen' arrastraba molestias físicas.

Inglaterra formará con Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane.

En Noruega la principal duda era la del lateral izquierdo David Wolfe, que se retiró con problemas físicos en los últimos minutos del partido de octavos contra Brasil, pero será de la partida.

La novedad en el once es la entrada de Andreas Schejelderup en el tridente de ataque, en reemplazo de Antonio Nusa, para acompañar a Alexander Sorloth y Erling Haaland

Stale Solbakken alineó a Orjan Nyland; Julian Ryerson, Torbjorn Lysaker Heggem, Kristoffer Ajer, David Wolfe; Martin Odegaard, Sander Berge, Patrick Berg; Alexander Sorloth, Erling Haaland y Andreas Schejelderup.

El Hard Rock Stadium de Miami dictará sentencia a partir de las 17:00 hora local (21:00 GMT). El vencedor de este encuentro se medirá el miércoles en Atlanta en semifinales al ganador del cruce entre Suiza y Argentinta.