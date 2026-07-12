El álbum del Mundial reúne a miles de aficionados en México en busca de un Récord Guinness

Mientras la atención está puesta en las semifinales y la final, el intercambio masivo mostró que el álbum oficial del Mundial sigue siendo un punto de encuentro para coleccionistas.

Para muchos aficionados, el Mundial no termina con el último partido, sino cuando consiguen la estampa que les falta para completar una tradición que, en algunos casos, ha pasado de generación en generación.

Alejandra Trejo ha completado los álbumes de doce Mundiales y acudió al intercambio en el Zócalo de la Ciudad de México porque aún le faltaban unas cien estampas para terminar la colección de este año.

"Hay muchos que amamos Panini desde hace tanto tiempo... tenemos álbumes desde 1970", contó la maestra de profesión.

Además, Trejo contó que suele intercambiar estampas con sus alumnos, pero decidió asistir a la plaza pública porque "aquí hay más gente y traen muchas que me hacen falta".

Entre los asistentes también estaba Agustín, quien salió del intercambio con el álbum completo.

"Me faltaban muy pocas y justo aquí, en el grupo A de este intercambio, me faltaba la 1 de México, entonces ya quedó", dijo el aficionado.

Pero para otros asistentes, como Andrés Rivapalacio, completar el álbum no significa cerrar el ciclo mundialista.

"Hoy acabo este álbum, pero en cuatro años claramente vamos a estar ahí con el que sigue", dijo Rivapalacio, quien recordó que comenzó a coleccionar estampas desde el Mundial de Alemania 2006.

Aunque llegó para completar su colección, el aficionado aseguró que también quiso sumarse al intento de Récord Guinness organizado por Panini, con el que se busca romper la marca del mayor intercambio de estampas realizado en cuatro horas.

La editorial Panini apostó por convertir ese último impulso de los coleccionistas en un intercambio masivo con el que buscó alcanzar un Guinness y cerrar las actividades del Mundial.

"Es una actividad que queríamos hacer como cierre de toda la campaña", explicó la directora de Marketing Editorial de Panini México, Marilú Vargas.

Vargas añadió que el evento fue pensado para quienes comenzaron a llenar el álbum durante el Mundial y aún buscaban las estampas faltantes para completar su colección. "Esta es la oportunidad perfecta para cerrar sus colecciones", agregó.

El intento de récord se realizó de manera simultánea en Ciudad de México, Guadalajara y Nueva York, como parte de una iniciativa internacional de la editorial.

A la espera de la validación del Récord Guinness, el intercambio mostró que la tradición de llenar el álbum oficial del Mundial sigue convocando a coleccionistas incluso cuando el torneo está a una semana de terminar.

No obstante, Vargas dijo estar confiada de alcanzar la marca internacional gracias a la afición mexicana, que consideró "la mejor del mundo".

La edición de 2026 es la más grande en la historia del álbum oficial de Panini, con 980 estampas dedicadas al primer Mundial de 48 selecciones, realizado en México, Estados Unidos y Canadá.

La colección incluye 20 estampas por cada equipo participante -18 jugadores, una fotografía de grupo y el escudo nacional-, además de 20 estampas especiales sobre el torneo y la historia de la Copa del Mundo.