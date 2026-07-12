Expectativa en Quiindy por presunta llegada en helicóptero de Omar Alderete

El hecho se registró alrededor de las 18:00, en momentos en que una densa neblina cubría la zona. El helicóptero permaneció en el lugar por aproximadamente diez minutos con el motor en marcha y posteriormente despegó y se alejó de la comunidad.

Los vecinos desconocen si el aterrizaje respondió a problemas de visibilidad, a algún inconveniente técnico o si formaba parte de un itinerario previamente establecido. Sin embargo, horas después trascendió que presuntamente en la aeronave viajaba el defensor de la Albirroja, Omar Alderete.

El poblador Rubén Cabral compartió fotografías y videos del inesperado episodio. Señaló que, al escuchar el ruido de la aeronave, numerosos vecinos acudieron hasta la cancha para observar lo que ocurría.

Mencionó que ninguna persona descendió del helicóptero durante su permanencia en la cancha del 3 de Mayo. Tras unos diez minutos, la aeronave volvió a sobrevolar la comunidad antes de dirigirse hacia Asunción.

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Esperan a Alderete para que comparta su experiencia con niños y jóvenes

El poblador Cabral indicó que luego supieron que quien habría llegado a bordo del helicóptero era Alderete, quien ese mismo día compartió un almuerzo en el departamento de Misiones junto con la familia del capitán de la selección paraguaya, Gustavo Gómez, y el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC).

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Los habitantes de Costa Irala manifestaron su entusiasmo ante la posibilidad de haber recibido la visita de uno de los referentes de la selección nacional, aunque lamentaron que no se haya producido un contacto con la comunidad.

Los vecinos expresaron además su deseo de que el futbolista pueda visitar la zona y compartir sus experiencias con niños y jóvenes, a quienes consideran que podría inspirar para seguir formándose en el deporte y perseguir sus sueños en el fútbol paraguayo.