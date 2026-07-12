El plantel de Olimpia crece con otro retorno

Si bien la cantidad de bajas sigue superando a la de las altas, Olimpia fortalece su plantel con un retorno que parecía impensado, el del volante Javier Domínguez (26 años), quien inicialmente volvería a ser presentado, pero cuenta con el aval del técnico Pablo “Vitamina” Sánchez para su regreso.

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El volante itapuense disputó 13 partidos con el Atlético Tucumán, en la máxima categoría del fútbol argentino. El Decano paraguayo lo fichó en enero del 2025 tras su buena actuación en el 2 de Mayo de Pedro Juan Caballero.

Domínguez inició su carrera profesional en el Sportivo Luqueño e igualmente militó en el Independiente de Campo Grande. Registra 33 partidos (un gol) con la casaca franjeada, entre Liga y Copa Libertadores.

Pasando en limpio. Las incorporaciones de Olimpia para el tramo final de la temporada son el argentino Braian Romero, el neozelandés Tim Payne, quien llega al país este lunes y el atacante paraguayo Allan Wlk Duré, formado en el club. A estos se suman los retornos de Víctor Sebastián Quintana, Pedro Zarza, Paulo Riveros, Julio Alexis Vargas y Javier Domínguez.

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El lateral izquierdo Alexis Cantero, últimamente en el fútbol ruso, irá cedido al Sportivo Luqueño. No se descartan otras salidas a préstamo.

Los que obtuvieron el título del torneo Apertura 2026 y que dejaron la institución son: Alejandro Silva, Lucas Morales, Rodrigo Pérez, Aníbal Chalá, Hugo Quintana, Facundo Insfrán, Alan Ledesma, Junior Gamarra, Tiago Caballero y Adrián Alcaraz.

Por la primera fecha del campeonato Clausura, Olimpia enfrentará a Libertad el próximo domingo 26. El clásico blanco y negro se disputará en el Defensores del Chaco, a las 16:00.