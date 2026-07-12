El Dortmund libera a Adeyemi para cerrar su fichaje por el Barcelona

"Karim Adeyemi y Kjell Wätjen no participarán en las pruebas de rendimiento de hoy. Ambos jugadores han recibido permiso para negociar con otros clubes", ha publicado el Dortmund en su perfil oficial de la red social 'X'.

El internacional alemán, de 24 años, recalará en el Barça a cambio de 22 millones de euros fijos más siete en variables, vinculados a la conquista de títulos, y firmará un contrato de cinco temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

Además, el acuerdo incluirá también el 20% de una futura plusvalía en caso de un posterior traspaso del jugador.

El club catalán confía en rubricar pronto la incorporación para que pueda sumarse lo antes posible a la pretemporada del equipo, que volverá este lunes al trabajo en la Ciudad Deportiva Joan Gamper con las habituales pruebas físicas y médicas.

De este modo, Adeyemi se convertirá en el segundo refuerzo estival del conjunto azulgrana tras el atacante Anthony Gordon, que el próximo miércoles disputará con Inglaterra la semifinal del Mundial contra Argentina.