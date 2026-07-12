El mediático futbolista Tim Payne llega a Paraguay para sumarse a Olimpia

"El nuevo jugador del club Olimpia Tim Payne ya se encuentra en el país", indicó en la red social X la radio Ñandutí, que publicó un video del jugador saludando en una zona del aeropuerto internacional Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, y está ubicado en la ciudad paraguaya de Luque.

Payne se incorporará al plantel dirigido por el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez luego de disputar los tres partidos de la fase de grupos del Mundial con la selección de Nueva Zelanda, que se despidió del certamen tras terminar cuarta en el Grupo G.

Payne dejó el Wellington Phoenix, de la liga australiana, para recalar en Olimpia, tres veces ganador de la Copa Libertadores y clasificado a los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, donde espera rival entre el Vasco da Gama brasileño y el Independiente Medellín colombiano.

El Decano, actual campeón del fútbol paraguayo, también se alista para disputar desde el 24 de julio el torneo Clausura local.

El 18 de junio pasado, Olimpia confirmó el fichaje de Payne, que días antes de la Copa del Mundo ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto promovido por el influente argentino Valentín Scarsini, más conocido como 'el Scarso'.

El fichaje de Payne también es parte de una estrategia para fortalecer la marca de Olimpia a nivel global, aseguró el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, el 19 de junio pasado.

Nogués dijo entonces que el contrato de Payne es por 18 meses e incluye una cláusula que permitiría al equipo extender el fichaje por otro año.

Nacido en Auckland en 1994, Payne juega habitualmente como lateral derecho, aunque también puede hacerlo como central, y debutó con la selección con apenas 18 años. Desde entonces se ha convertido en uno de los jugadores más experimentados del equipo nacional.